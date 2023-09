Jetzt gibt’s was Gutes auf die Ohren: Das Denkmalamt hat grünes Licht gegeben für ein Einbau der neuen Akustikanlage in der Balinger Stadtkirche.

Die anhaltenden Klagen der Gemeindemitglieder dürften bald ein Ende haben. Ende Oktober wird die neue Akustikanlage im Gotteshaus eingebaut. „Dann hören endlich alle die Predigt“, freut sich Pfarrerin Birgit Wurster.

Die Akustik in der Stadtkirche ist ein „ewiges Thema“. Die bestehende Lautsprecheranlage ist auch technisch in die Jahre gekommen. Obwohl 22 Lautsprecher in der Kirche hängen, ist der Hall in dem Gebäude nicht in den Griff zu bekommen. Gerade ältere Gottesdienstbesucher oder jene, die ein Hörgerät benötigen, hätten oft kein Wort verstanden von dem, was die Pfarrer gepredigt haben, so die Pfarrerin.

Viele Gläubige sind gar nicht mehr gekommen.

„Viele sind dann gar nicht mehr gekommen“, sagt Wurster. Sie kann es verstehen: Warum sollte man in die Kirche gehen, wenn man nicht weiß, was gesprochen wird?

Seit Januar bietet die Gemeinde Liveübertragungen der Gottesdienste auf Youtube an. Das gelbe vom Ei ist das aber nicht. Und auch die Kopfhörer, die vor vier Jahren von der Gemeinde für die Gottesdienste in der Stadtkirche angeschafft wurden, funktionieren nicht für alle Gläubigen– sei es wegen des Hörgeräts, sei es wegen Störgeräuschen.

Die Kirchengemeinderäte nahmen Kontakt zu der Firma auf, die bereits eine Webcam installiert hatte. Für das Unternehmen aus Ronneberg arbeitet der Balinger Elischa Dommer. Er bat die Räte zum Probehören – und die waren überzeugt. Auch wenn die Kopfhörer im Einzelfall immer noch benötigt werden, ist es „viel, viel besser“. Das sagten auch die Besucher beim Probe-Gottesdienst im Mai.

Pfarrerin Birgit Wurster. /Thiercy

Überzeugt von der Technik, ja, nicht aber vom Kostenvoranschlag. 25 000 Euro standen auf dem Zettel. Es wurde geschraubt und nach unten gedreht, so dass Stand jetzt etwa 20 000 Euro zu berappen sind. „Wir wollen es einmal richtig machen“, erklärt die Pfarrerin.

An den vier Säulen vor dem Altar werden große Lautsprecher angebracht, die den Schall trichterförmig in den Raum leiten. Vier weitere sollen auf der Empore für ungetrübtes Hörvergnügen sorgen. Begeistert ist Wurster vom neuen Mikrofon. Dieses stellt sich automatisch auf den Sprecher ein und weiß quasi, ob jemand laut oder leise liest oder weiter Weg vom Mikro steht. Die Technik regelt sich von selbst.

Begonnen wird mit dem Einbau Ende Oktober. Zuerst stehen die Einsetzung des neuen Dekans Michael Schneider und das Stimmen der Orgel im Terminkalender. Es müssen neue Leitungen verlegt werden, und das „möglichst ohne größere Schäden“. Das Denkmalamt zeigt sich streng.

So wird die Anlage finanziert

Wie werden die Kosten finanziert? Ein Einzelspender, der selbst schlecht hört, hat zugesagt, die Hälfte zu übernehmen. Der Rest soll aus Einzelspenden und dem freiwilligen Gemeindebeitrag gedeckt werden. Für letzteren schreibt die Kirchengemeinde einmal im Jahr Mitglieder ab 60 Jahren an, die in der Regel keine Kirchensteuer mehr bezahlen müssten, so aber einen Beitrag leisten könnten.

1830 Euro sind so bereits zusammengekommen, plus 640 Euro an Einzelspenden. Falls nicht genügend Geld zusammenkommt, werden Rücklagen verwendet, die bislang für andere Projekte reserviert seien, erklärt die Hausherrin. Zug um Zug solle dann abbezahlt werden. „Ich hoffe sehr, dass wir dafür keine fünf Jahre brauchen.“