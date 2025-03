Stadtkapelle Wolfach: Fast 50 Jungmusiker in Ausbildung

Zum „Versammlungs- Marathon“ der Stadtkapelle (wir berichteten) gehörte auch die Hauptversammlung des Fördervereins. Mit 242 Mitgliedern, von denen viele selbst Musiker oder deren Angehörige sind, sei der Förderverein gut aufgestellt, bilanzierte Vorsitzender Reinhold Waidele. Neben der üblichen Unterstützung der Jugendarbeit sowie den Zuschüssen für die Ausbilderkosten der Stadtkapelle seien 2024 unter anderem zwei Oboen über den Förderverein angeschafft worden.

Eine davon habe der Förderverein bezuschusst, die andere nach einer Privatspende selbst angeschafft. Außerdem sei die Jugendfreizeit diesmal stärker unterstützt worden. Stadtkapellen-Geschäftsführer Horst Polus bedankte sich für die Arbeit der Unterstützer. Ohne den Förderverein könne man vieles nicht stemmen, so Polus. Auch im Bereich der Ausbildung werde optimistisch in die Zukunft geschaut, hieß es später am Abend in der Hauptversammlung der Stadtkapelle. Mit stolzen 49 Flöten- und Instrumentalschülern sei man beim Nachwuchs sehr gut aufgestellt, sagte Jugendleiter Tobias Haupt.

Lesen Sie auch

Viele von ihnen hätten im vergangenen Jahr die Prüfung zu einem der Jungmusiker-Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert. Jeweils sieben Schüler hatten das Junior- oder Bronze-Abzeichen erhalten, acht weitere mit dem Leistungsabzeichen in Silber die Eintrittskarte für die Stadtkapelle gelöst. Sogar eine Gold-Absolventin habe es 2024 in Wolfach gegeben. Weiterhin werde es bei der Jugend eine Umstrukturierung geben, kündigte Haupt an. Der Name Vororchester werde den Nachwuchsmusikern bezüglich ihres musikalischen Niveaus einfach nicht mehr gerecht.

Am Sonntag traten die Kinder und Jugendlichen daher offiziell unter dem Namen Jugendkapelle beim Vorspielnachmittag in der Schlosshalle auf (wir werden noch berichten). Die Kooperation mit den Kapellen Kirnbach und Kinzigtal für das Konzert beim Fest zum 200-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Oberwolfach habe sich als so erfolgreich erwiesen, dass diese auch zukünftig fortgesetzt werde. Unter der Doppelleitung von Thomas Rauber und Sascha Jager sei ein eigenes Sommerabend-Konzert der Jugendkapelle im Juli geplant. Um dem Nachwuchs „eine Bühne zu bieten“, solle außerdem ein Teil des Herbstkonzerts der Stadtkapelle von der Jugendkapelle übernommen werden. Geplant sei eine Art Doppelkonzert. Jugendleiter Tobias Haupt bedankte sich bei Ehrendirigent Joachim Riester für dessen langjähriges Engagement. Riester habe „für viele den Grundstein ihrer musikalischen Ausbildung gelegt“.