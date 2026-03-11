Stadtkapelle Wolfach: Bernd Moosmann ist neuer Vorsitzender

20 Jahre leitete Horst Polus die Geschicke der Wolfacher Stadtkapelle. Nun gab er sein Amt ab. Bei der Hauptversammlung wurde sein bisherige Stellvertreter an die Spitze gewählt.

Zum letzten Mal hat Horst Polus die Hauptversammlung der Stadtkapelle geleitet: Er hört nach 20 Jahren als Vorsitzender auf. Sein bisheriger Stellvertreter Bernd Moosmann wird sein Nachfolger, Simone Müller dessen Stellvertreterin. Vor dem voll besetzten Probesaal im Alten Bahnhof gab Polus den Bericht über 2025 ab. Es war das erste Jahr für den neuen Dirigenten Thomas Rauber. „Wir haben richtig entschieden“, stellte Polus fest, denn es passe fachlich und menschlich ausgezeichnet. Daneben stand das Jahr im Zeichen erfolgreicher erfolgreicher Ausbildungsarbeit. Die Stadtkapelle verfügt über 125 aktive Mitglieder und elf Ehrenmitglieder. 86 Musiker sind in der Stadtkapelle aktiv mit einem Altersdurchschnitt von 37 Jahren. Der Jugendkapelle gehören 37 Instrumentalisten an, in Ausbildung mit sieben Ausbildern befinden sich 46 Schüler und 13 spielen Blockflöte. 2025 gab es in der Stadtkapelle vier Eintritte und zwei Austritte.

Altersschnitt der Aktiven liegt bei 37 Jahren Der Probenbesuch geht mit 76,2 Prozent langfristig zurück und sollte besser werden. Horst Polus blickte auf die Höhepunkte 2025 zurück: Fototermin mit neuer Uniform im Schlosshof, erstes Jahreskonzert unter Thomas Rauber, Premiere des Picknick-Konzerts im Kurpark und das Doppelkonzert der Generationen im Schlosshof. Neuer Instrumentenwart ist Roman Schilli. Polus dankte allen Funktionsträgern in der Stadtkapelle, allen voran Dirigent Thomas Rauber, dem er ein Heimatkärtle überreichte.

Für Dirigent Thomas Rauber war es musikalisch ein „normales Jahr“, bei dem allerdings alles neu war für ihn. Er sei dennoch „gut durchgekommen“ und man habe sich gut aneinander gewöhnt – er fand „unglaublich, was an Fasnacht abgeht“. Jugendleiter Tobias Haupt sprach von insgesamt 55 musikalischen Schülern. Die Ausbildung befindet sich weitgehend in eigener Hand, es wurden etliche Abzeichen erworben und an „Jugend musiziert“ teilgenommen.

Manfred Schafheutle dankte der Stadtkapelle im Namen des Blasmusikverbands. Bernd Kasper leitete die Wahl des Musikerausschusses. Für die nächsten drei Jahre wurden gewählt: Bernd Moosmann und Simone Müller als Vorsitzender und Stellvertreterin, Schriftführer Johannes Ludwig, Vizedirigent Christof Schillinger, Jugendleiter Tobias Haupt, Jugendvertreterin Amelie Heil sowie die Beisitzer Elias Kopp und Hannah Schmider.

Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert verabschiedete Lara Gutmann und Horst Polus aus dem Musikerausschuss. Polus’ Nachfolger an der Vereinsspitze, Bernd Moosmann, dankte seinem Vorgänger für „20 Jahre voller Highlights“. Er sei einfach die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und er baue auch in Zukunft auf seinen Rat, schloss er seine Laudatio unter minutenlangem Beifall. „Was wir in 20 Jahren zusammen geschafft haben, darauf können wir alle stolz sein“, fand Polus und lobte die „tolle Zusammenarbeit“ nicht zuletzt mit der Stadt. Man habe zusammen das musikalische Niveau in der Höchststufe erhalten, er übergebe die Geschäfte in gute Hände.

Termine für 2026

Moosmann gab eine Vorschau auf die wichtigsten Termine im laufenden Jahr, darunter die Aufführung eines Kindermusicals, das Jahreskonzert samt Probenwochenende und ein Doppelkonzert in Esslingen.