Stadtkapelle Wolfach: Bernd Moosmann ist neuer Vorsitzender

20 Jahre leitete Horst Polus die Geschicke der Wolfacher Stadtkapelle. Nun gab er sein Amt ab. Bei der Hauptversammlung wurde sein bisherige Stellvertreter an die Spitze gewählt.
Zum letzten Mal hat Horst Polus die Hauptversammlung der Stadtkapelle geleitet: Er hört nach 20 Jahren als Vorsitzender auf. Sein bisheriger Stellvertreter Bernd Moosmann wird sein Nachfolger, Simone Müller dessen Stellvertreterin. Vor dem voll besetzten Probesaal im Alten Bahnhof gab Polus den Bericht über 2025 ab. Es war das erste Jahr für den neuen Dirigenten Thomas Rauber. „Wir haben richtig entschieden“, stellte Polus fest, denn es passe fachlich und menschlich ausgezeichnet. Daneben stand das Jahr im Zeichen erfolgreicher erfolgreicher Ausbildungsarbeit. Die Stadtkapelle verfügt über 125 aktive Mitglieder und elf Ehrenmitglieder. 86 Musiker sind in der Stadtkapelle aktiv mit einem Altersdurchschnitt von 37 Jahren. Der Jugendkapelle gehören 37 Instrumentalisten an, in Ausbildung mit sieben Ausbildern befinden sich 46 Schüler und 13 spielen Blockflöte. 2025 gab es in der Stadtkapelle vier Eintritte und zwei Austritte.