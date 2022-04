Musiker fiebern Jahreskonzert am 7. Mai entgegen

1 Ehrungen und Wahlen gibt es bei der Stadtkapelle Vöhrenbach (von links): Robin Heizmann, Julian Brugger, Stefanie Günter, Jens Mantel, Janine Möller, Eberhard Weisser, Verena Winterhalder und Benjamin Dietz. Foto: Stadtkapelle

Die Pandemie prägte das vergangene Jahr bei der Stadtkapelle Vöhrenbach. Etliche Aktivitäten fielen aus, das wurde bei der jüngsten Hauptversammlung deutlich. Jetzt blicken die Musiker voller Vorfreude auf den 7. Mai.















Vöhrenbach - Das Jahreskonzert 2021 konnte nicht stattfinden, auch der Vatertagshock musste abgesagt werden, und mehrere Monate war pandemiebedingt keine Probe möglich, erklärte der geschäftsführende Vorsitzende Benjamin Dietz. Hier habe man sich Alternativen ausgedacht, so gab es beispielsweise pünktlich zum Vatertag ein Vatertagspaket auf Vorbestellung und einen Online-Spieleabend, um die Kameradschaft zu pflegen.

In der Jugendarbeit einiges aufzuholen

Dennoch habe man durch die zwei Jahre Pandemie in der Jugendarbeit einiges aufzuholen, da in dieser Zeit keine neuen Zöglinge akquiriert werden konnten.

Auch Dirigent Kuno Mößmer konnte die Schwierigkeiten durch Corona bestätigen. Umso mehr freute er sich, dass der Probebetrieb nun wieder aufgenommen wurde. Ein Highlight ist das Jahreskonzert am 7. Mai, auf das alle Musiker bereits gemeinsam hinarbeiten.

Bürgermeister Heiko Wehrle dankte den Mitgliedern der Stadtkapelle für die gute Zusammenarbeit. Er freue sich über die Beteiligung der Stadtkapelle am diesjährigen Vöhrenbacher Stadtfest.

Ehrung für jahrzehntelange Treue

Vorsitzender Jens Mantel nahm die Ehrungen vor. Persönlich konnte er Eberhard Weisser für 40 Jahre passive Mitgliedschaft ehren. Weisser habe viele Jahre die Ansage am Jahreskonzert übernommen und unterstütze die Stadtkapelle bei Festumzügen mit dem Tragen des Schellenbaumes. Nachgereicht werden die Ehrungen an Doris Greber für 20 Jahre passive Mitgliedschaft, Branko Kramar und Christa Kleiser für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft sowie für 40 Jahre passive Mitgliedschaft an Bernd Domhardt, Rolf Kleiser und Regina Stetz. Alois Kienzler wurde für seine 50-jährige fördernde Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt.

Julian Brugger in den Vorstand gewählt

Bei den Wahlen wurde der geschäftsführende Vorsitzende Benjamin Dietz für weitere zwei Jahre bestätigt. Einstimmige Bestätigung erfuhren auch Schriftführerin Janine Möller sowie Beisitzerin Stefanie Günter. Ein großer Dank galt dem scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Robin Heizmann, der das Amt seit 2013 innehatte. Für sein langjähriges Engagement überreichte ihm Vorsitzender Jens Mantel ein Geschenk. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Julian Brugger in geheimer Wahl einstimmig gewählt.

Über die einstimmige Bestätigung zur Inventarverwalterin freute sich Verena Winterhalder, die bisher bereits als Beisitzerin im Verwaltungsrat tätig war. Robin Heizmann begleitet den Vorstand weiterhin als aktiver Beisitzer. Als passiver Beisitzer wurde Karl-Heinz Jockers in Abwesenheit gewählt. Hubert Grießhaber wird die nächsten beiden Jahre die Kasse prüfen.