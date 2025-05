Mantel bedankte sich bei allen Musikern, den vielen Helfern und fördernden Mitgliedern für ihr Engagement. Als Höhepunkte nannte er das Jahreskonzert, das Kirchenkonzert, das Stadtfest und die Mitgestaltung der Partnerschaftsfeier mit Morteau.

Nachwuchs „Jugendarbeit lohnt sich“ berichtete Mantel von der Arbeit der Ausbilder mit den 28 Zöglingen. Als wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit bietet die Stadtkapelle drei Blockflötengruppen, ein temporäres Vororchester und das Orchester der Bläserjugend. Eine Gruppe zur musikalischen Früherziehung ist in Planung und die Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule wird für Familien finanziell unterstützt, da die interne Ausbildung für den Verein nicht in allen Bereichen und Umfang möglich ist.

Lesen Sie auch

Auftritte und Proben Mit 37 Auftritten und 45 Proben, war jeder Aktive in hohem Maße gefordert, berichtete geschäftsführender Vorsitzender Benjamin Kirner. Der Großteil der öffentlichen Auftritte fand in Vöhrenbach statt. So war die Stadtkapelle 2024 bei 29 Auftritten in Vöhrenbach zu hören. Kirner übernahm die Ehrung der fleißigsten Musiker und erklärte, dass sich der Probenbesuch mit 85 Prozent verbessert hat. Auch Dirigent Julian Brugger lobte den guten Probenbesuch und bedankte sich für das Engagement bei den Musikern. Bis September wird Brugger die Stadtkapelle noch dirigieren, bevor er wieder zurück in die Reihen der Musiker wechselt. Probedirigate mit Bewerbern finden in der nächsten Zeit statt, so Mantel. Der erste Auftritt des neuen Dirigenten wird das Jahreskonzert 2026 sein.

Ausblick Beim Ausblick auf 2025 stehen viele Termine an, auf die sich die Musiker bereits freuen. Besonders betonte der Vorsitzende das Handwerkervesper das erstmals am Mittwoch, 28. Mai, ab 16.30 Uhr, vor dem Vaterstagshock am 29. Mai ab 12 Uhr, am Langenbacher Schulhaus stattfinden wird.

Lob Bürgermeisterstellvertreter Albert Schwörer übernahm mit Zustimmung der Mitglieder die Entlastung des Vorstands und richtete mit den Worten „Musik verbindet und die Stadtkapelle ist eine Bereicherung für die Stadt Vöhrenbach, weiter so“ einen Dank an die Mitglieder.

Unsere Empfehlung für Sie Dirigentenwechsel in Vöhrenbach Julian Brugger übernimmt die musikalische Leitung Bei der Stadtkapelle Vöhrenbach gab es einen Dirigentenwechsel. Julian Brugger übernimmt für ein Jahr die musikalische Leitung der Kapelle. Ab September 2025 soll dieses Amt jedoch in neue Hände fallen.

Ehrungen Für ihre langjährige Treue zum Verein ehrte Mantel mehrere aktive und passive Mitglieder. So freute sich Anika Dorer, die mittlerweile als Ausbilderin die Jugendarbeit unterstützt, über die Ehrung für fünf Jahre. Auch Janik Möller zeigt stets viel Engagement und wurde für 15 Jahre geehrt. Nachgereicht werden die Ehrungen für 20-jährige passive Mitgliedschaft an Eckhard Faller und für 40 Jahre förderndes Mitglied an Roman Heini und Joachim Rombach.

Wahlen Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Jens Mantel für weitere zwei Jahre bestätigt, ebenso der stellvertretende Vorsitzende Julian Brugger und Kassier Bernd Brugger. Großer Dank galt Protokollantin Monika Schätzle, die seit vielen Jahren in unterschiedlichen Ämtern im Vorstand tätig war. Sie übergab ihr Amt an Verena Winterhalder, die bereits als Inventarverwalterin den Verwaltungsrat unterstütze. Kim Kaltenbach konnte als neue Inventarverwalterin gewonnen werden. Robin Heizmann, Fabian Heizmann und Svenja Fink bleiben Beisitzer. Pascal Fink wird die nächsten zwei Jahre die Kasse prüfen.