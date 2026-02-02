Stadtkapelle Tailfingen: Musiker bieten eine Schnupperprobe an

Wer schon immer einmal Teil einer Musikkapelle sein wollte, kann bei der Stadtkapelle Tailfingen ausprobieren, ob das Spaß macht. Kompetente Fachleute stehen Rede und Antwort.
Wie kann man Kinder für etwas begeistern? Indem man es ihnen zeigt, sie mitmachen und selbst entscheiden lässt. Das haben längst auch viele Musikvereine verstanden und werben mit Schnupperangeboten um den musikalischen Nachwuchs. Deshalb gibt es bei der Stadtkapelle Tailfingen am kommenden Freitag, 6. Februar, eine sogenannte Schnupperprobe. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, die schon immer mal ein Instrument spielen und bei einem Orchester mitwirken wollten, sind willkommen, verspricht Vorsitzender Alexander Beck.