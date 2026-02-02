Stadtkapelle Tailfingen: Musiker bieten eine Schnupperprobe an

Wer schon immer einmal Teil einer Musikkapelle sein wollte, kann bei der Stadtkapelle Tailfingen ausprobieren, ob das Spaß macht. Kompetente Fachleute stehen Rede und Antwort.

Wie kann man Kinder für etwas begeistern? Indem man es ihnen zeigt, sie mitmachen und selbst entscheiden lässt. Das haben längst auch viele Musikvereine verstanden und werben mit Schnupperangeboten um den musikalischen Nachwuchs. Deshalb gibt es bei der Stadtkapelle Tailfingen am kommenden Freitag, 6. Februar, eine sogenannte Schnupperprobe. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, die schon immer mal ein Instrument spielen und bei einem Orchester mitwirken wollten, sind willkommen, verspricht Vorsitzender Alexander Beck.​

„Wer Lust hat, kommt einfach vorbei“, ruft Beck auf, der erläutert, dass es am Freitag zwischen 16.45 und 19.30 Uhr ein „Kommen und Gehen“ geben wird. Man muss also nicht die gesamte Zeit ausharren, hat aber dennoch kompetente Ansprechpartner im Probelokal in der Heusteigstraße 83 vor Ort, die auch mal erläutern können, wie man den einzelnen Instrumenten am besten einen Ton entlockt oder wie das Zusammenspiel in der Kapelle im einzelnen funktioniert.

Seit einem Jahr gibt es diese Schnupperangebote bei der Stadtkapelle Tailfingen. Und man will sie weiter fest in das Jahresprogramm etablieren. Alle halbe Jahre wechselt man ab zwischen den Angeboten für Kinder mit Flötentöne der Blockflöten und musikalischer Früherziehung, für deren Einblicke man sich bei einem Tag der offenen Tür nach den Sommerferien Zeit nimmt. Und am Jahresanfang sind dafür alle Blasinstrumente oder Percussioninstrumente dran, die man gerne auch mal so richtig ausprobieren und beim Zusammenspiel einsetzen darf. Wer erst einmal nur zuhören und zuschauen möchte, sei natürlich ebenso willkommen, erklärt Vorsitzender Beck.

Üben, üben und nochmals üben

Mittels Flyern und Plakaten haben die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Tailfingen schon jede Menge Werbung an Kindertageseinrichtungen und Schulen gemacht. Nun ist man gespannt, wie groß die Resonanz sein wird. Beim letzten Mal hatte man ganz guten Zulauf trotz herrlichem Wetter, erinnert sich Alexander Beck. Um 16.45 Uhr finden sich am Freitag die „Newcomer“ zusammen. Der Name ist Programm. Schließlich hat sich diese Kapelle erst vor eineinhalb Jahren gegründet. Hier musizieren alle zusammen, die bereits ein Instrument erlernen.

Nicht nur Kinder und Jugendliche seien mit von der Partie, erklärt der Vorsitzende, sondern eben auch Erwachsene – Newcomer. Zwischen sieben und 52 Jahren beträgt die Bandbreite des Alters der Musizierenden, die jede Menge Spaß haben. Ab 17.30 Uhr dürfen eine halbe Stunde lang verschiedene Instrumente ausprobiert werden.

Um 18 Uhr probt dann die Jugendkapelle. Hier werden rund 25 Jugendliche und jung Gebliebene von Dirigent Markus Koch angeleitet. „Es ist ein kleines Orchester für sich“, erklärt Alexander Koch. Manche junge Mütter wollen während ihrer Elternzeit den Kontakt zum Verein und vor allem zum Orchester nicht verlieren und spielen deshalb beim Jugendorchester mit.

Beim Musizieren braucht es jede Menge Fleiß

„Wer sich traut, darf bei den Musikstücken beispielsweise mit Percussion-Instrumenten mitspielen“, fordert der Vorsitzende die Gäste am Freitag auf. Die Stadtkapelle Tailfingen sei bezüglich des Musikernachwuchses zwar ganz gut aufgestellt, berichtet Alexander Beck. Doch in den vergangenen Jahren sei es ganz allgemein für Musikvereine immer schwerer geworden, junge Leute zum Zusammenspiel mit Instrumenten zu bewegen. Woran das liegt? Der Vorsitzende kann es sich vorstellen und erläutert, dass man beispielsweise beim Fußball sofort mitspielen könne und beim Schuss ins Tor auch gleich einen Erfolg verbuchen könne.

Beim Musizieren braucht es jede Menge Fleiß, denn man müsse zunächst einmal rund ein halbes Jahr für sich selbst üben, um überhaupt mit anderen gemeinsam eine Melodie anstimmen zu können. Dafür binde man den Nachwuchs aber von Beginn an in sämtliche Aktivitäten des Vereins mit ein. Ob es nun Ausflüge sind oder andere Freizeitaktivitäten.

Schließlich sollen ja auch der Spaß und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen, versichert Alexander Beck. Von der musikalischen Früherziehung ab drei Jahren über den Blockflötenunterricht mit etwa 6 Jahren bis zur Instrumentalgruppe ab zirka 8 Jahren habe man in Tailfingen schließlich das komplette musikalische Frühstarterangebot.