Stadtkapelle Rottweil Vorsitzender über Folgen der Corona-Krise

In die Stadtkapelle ist er noch als Kind mit zwölf Jahren gekommen. Sie ist so etwas wie eine zweite Familie, ein zweites Zuhause geworden. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind massiv: "Seit März ruht der Probenbetrieb völlig mit kleinen Ausnahmen", schildert Stölzl. "Hinter der Blasmusik vermutet man Aerosole. Wir durften deshalb, wenn überhaupt, nur unter schwierigen Bedingungen proben."

Stölzls große Sorge ist, ob die Mitglieder in dieser Situation weiterhin am Ball bleiben. "Es ist schwer, sich zu motivieren, wenn es kein Ziel gibt, kein Event, auf das man hinarbeitet", erklärt er. Im Keller zu sitzen und vor sich hin zu üben – das geht auf Dauer nicht.

Aber er gibt die Hoffnung nicht auf. "Wir sind kreativ", sagt er. Die Stadtkapelle sucht nach Möglichkeiten und geht auch neue Wege. Am ersten Advent zum Beispiel konnten vier Bläser aus zwei Haushalten für weihnachtliche Klänge sorgen, und statt des traditionellen Weihnachtsliedersingens vor dem Alten Rathaus gab es 2020 eine Aufzeichnung. "Vielleicht können wir auch an der Fasnet etwas machen, um ein bisschen Fasnets-Atmosphäre zu schaffen", bleibt Stölzl zuversichtlich. Für ihn ist klar: "Wir brauchen ein klares Ziel. Wir brauchen etwas, auf was man sich wieder freuen kann."

In Corona-Zeiten findet der Unterricht für Nachwuchsmusiker in der Stadtkapelle online statt. Das ist besser als nichts, aber nicht optimal: "Musik lebt von Synchronität. Dass unsere Bläserschule in kleinen Gruppen möglich war, war uns sehr wichtig", betont Stölzl.

Er hofft, dass es 2021 wieder möglich sein wird, einander zu sehen und gemeinsam zu spielen. "Es sind Glücksmomente, und ich habe das Gefühl, dass es auch allen Mitgliedern sehr wichtig ist", sagt er.

Der persönliche Kontakt fehlt ihm auch bei der Arbeit. "Ich treffe meine Mitarbeiter selten. Was bewegt sie gerade? Was treibt sie um? Es findet kein persönlicher Austausch untereinander statt – und es bleibt sehr viel auf der Strecke liegen."

Corona hinterlässt Spuren

Gleichzeitig erlebt man aktuell einen wahren Digitalisierungsschub. "Videokonferenzen, Homeoffice: Im Dienstlichen sehe ich da Vorteile. Es geht schneller, spart Kosten. Da wird auch in Zukunft einiges gehen", meint Stölzl. Im Privaten dagegen wird es einschlafen, ist er überzeugt. "Eine virtuelle Party? Die wird nicht mehr stattfinden, wenn ein normales Treffen wieder möglich ist. Das ersetzt nicht das Persönliche."

Stölzl sagt, seine Welt wird nach Corona nicht mehr so sein wie davor. "Es hinterlässt Spuren und ändert einiges in der Gewichtung der Dinge." Die Entschleunigung war für ihn deutlich spürbar. "So urlaubsreif war ich vor meinem Urlaub in diesem Jahr eigentlich gar nicht", meint Sötlzl.

Ins Jahr 2021 blickt er auf jeden Fall optimistisch. "Die Medizin macht Fortschritte, der Impfstoff ist da. Ich gehe davon aus, dass wir langsam in die Normalität zurückkommen. Nicht schlagartig, sondern wohlüberlegt und strukturiert."

Er selbst freut sich ganz besonders darauf, wenn er wieder Kontakte zu Freunden und Musikkameraden pflegen und reisen kann.

Sein Appell: "Die Pandemie geht uns alle an. Lasst uns durchhalten und gemeinsam die Maßnahmen ertragen – zum Wohle von allen."