1 Ehrungen mit (von links hintere Reihe): Ralf Stölzl, Anna Ege, Lea Wöhrle, Markus Winz, Maximilian Braun, Georg Bacher, Jürgen Glück, Silke Koch, Silke Häberle, Johannes Nikol; vordere Reihe: Katharina Reinhardt, Marie Reinhardt, Emily Grathwohl und Alexander BredeFoto: Stadtkapelle Foto: Schwarzwälder Bote

Vereine: Besonderer Saisonabschluss / Neues Ehrenmitglied

Die Stadtkapelle Rottweil hat vor Kurzem ihren Saisonabschluss in besonderer Weise gefeiert.

Rottweil. Zu dieser Feier wurden alle Ehrenmitglieder in das neue Probelokal eingeladen, damit sie sehen konnten, wo ihre Kolleginnen und Kollegen proben dürfen. Die Gäste wurden mit einem Ständchen begrüßt.

Anschließend wurden an diesem Abend die Ehrungen ausgesprochen, die wegen der aktuellen Pandemie einige Zeit aufgeschoben werden mussten.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Eva-Maria Lacher, Caroline Groß, Iris Scherer, Katharina und Marie Reinhardt, Ida-Marie Wiese, Rafael Karnowka, Emily Grathwohl und Lea Wöhrle.

Für 20 Jahre musikalische Tätigkeit wurde Maximilian Braun, Markus Winz, Anna Ege, und Leo Erath die silberne Nadel überreicht.

Für 30-jähriges Musizieren wurde Jürgen Glück und Alexander Brede mit der goldenen Nadel ausgezeichnet

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Tätigkeit wurde Georg Bacher und Silke Koch überreicht.

Außerdem durfte Ralf Stölzl, Vorsitzender der Stadtkapelle Rottweil, die Fördermedaille in Bronze für 10 Jahre Tätigkeit im Vorstand an Maximilian Braun, die Fördermedaille in Silber für 15 Jahre Tätigkeit im Vorstand an Silke Häberle überreichen, und für 25 Jahre aktive Tätigkeit wurde Volker Braun mit der Fördernadel in Gold ausgezeichnet.

Zusätzlich wurde Silke Häberle zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle ernannt.