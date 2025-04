Stadtkapelle Rosenfeld: Fulminanter Auftakt ins Jubiläumsjahr

Mit der „Festival Fanfare“ von Franco Cesarini läutete die Stadtkapelle passend ihr Kirchenkonzert zum 125-jährigen Bestehen in der Stadtkirche in Rosenfeld ein.

Dem folgte das bekannte „Halleluja“ von Leonard Cohen als Instrumentalstück, gefühlvoll vorgetragen. Beim „Concerto D’Amore“ zeigte die Stadtkapelle, dass sie auch den schnellen Wechsel von barocken zu poppigen Elementen beherrscht. Dem folgte das getragene „Bist Du bei mir“ von Johann Sebastian Bach und das pompöse „An die Freude“ von Ludwig van Beethoven, bekannt auch als Eurovisionsmelodie. Angesagt wurden die Stücke von Janina Binder und Cindy Rauch.

Pfarrer Bernd Hofmann kündigte nach einer persönlichen Ansprache ein Lied aus seinem Lieblingsfilm an: „Wie im Himmel“ von Stefan Nilsson. Begleitet von der Stadtkapelle sang sich Yvonne Münzer in die Herzen der Zuschauer, die gleich eine Zugabe verlangten – diesmal sang Münzer das Lied sogar in der Originalsprache, auf Schwedisch.

Musiker zeigen ihre Solokünste

Beim „Blue Air“ aus „Reflections of this time“ von Ted Huggens zeigten Bettina Huonker, Flöte, Jürgen Vosseler, Flügelhorn, und Thomas Völkle, Trompete, ihre Solokünste. Auch sie wurden mit extralangem Applaus für ihr Spiel honoriert.

Das Instrumental „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, arrangiert von Martin Scharnagl, griff Pfarrer Hofmann in seinen Abschlussworten nochmals auf und ging auf das Schicksal von Dietrich Bonhoeffer ein, der dieses Gedicht in einer aussichtslosen Lebenssituation schrieb und obwohl er damals in Gestapo-Haft saß, zuversichtliche Worte fand – die bis heute nichts an Aktualität verloren haben.

Das letzte Stück, „La Storia“ von Jacob de Haan, bildete nach dem Vaterunser und dem Segen einen schönen Abschluss des Konzertes.

Neue Uniformen

Der Vorsitzende David Neher wies auf den Spendenzweck des Abends hin: Nach nahezu 30 Jahren soll die Stadtkapelle eine neue Uniform erhalten. Dazu wurde auch ein Crowdfunding zusammen mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen gestartet.

Als Zugabe spielte die Kapelle noch „Nessaja“ von Peter Maffay und „Großer Gott wir loben dich“ wurde zusammen mit den Zuschauern gesungen.

Anschließend konnte, wer wollte noch im Gemeindehaus bei Snacks und Getränken den Abend ausklingen lassen. Dort gab es an Stellwände auch fotografische Einblicke in die Geschichte der Stadtkapelle.