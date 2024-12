1 Bekannte Stücke von der Bühne und aus Filmen führt die Stadtkapelle Rosenfeld auf. Foto: Stadtkapelle

Die Stadtkapelle präsentiert bei ihrem Jahreskonzert die größten Hits aus Pop, Ballett, Film und Musical.









Sie sind üblicherweise am Broadway in New York, im Londoner Westend, auf großen Bühnen in Berlin, Hamburg und Stuttgart zu sehen – und jetzt in Rosenfeld zu hören gewesen: die größten Erfolge aus Theater, Musical und Ballett. Das Konzert der Stadtkapelle stand unter dem Motto „Eine Nacht im Theater“.