Musikalisch zum Geburtstag gratulieren lässt sich die Stadtkapelle Rosenfeld auf höchstem Niveau: Anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums hat sie die „Die kleine Egerländerbesetzung“ für ein Konzert gewonnen.

„Große Melodien, packende Grooves und überquellende Virtuosität, dafür steht ,die kleine Egerländerbesetzung’, kurz DKEB. Sie bringen die Zuhörer mit ihrem unnachahmlichen Blasmusik-Sound zum Träumen und Tanzen“, kündigt sich das Ensemble in einer Pressemitteilung an.

Die acht Solisten haben eine große Bandbreite von moderner bis traditioneller Blasmusik in verschiedenen Gruppierungen verinnerlicht. Auch spielen sie alle bei der großen „Original Egerländer Besetzung“ von Ernst Hutter mit.

Die acht Musiker spielen auch in Ernst Hutters Ensemble

Aus purer Freude an der Musik gegründet setzten sie eigene Akzente und ziehen ihre Fans in ihren Bann und erobernd ihre Herzen. Bekannt sind sie durch Stücke wie „Egerländer Spielereien“, und „Blas’ Musik in die Welt“.

Neben Auftritten in der Schweiz, in München, Heidenheim, Köln, dem Woodstock der Blasmusik hat die DKEB nun auch Rosenfeld in ihren Tourplan aufgenommen: Am 18. Oktober treten sie in der Festhalle auf.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 37 Euro online sowie beim Schreibwarengeschäft Rädel in Rosenfeld.