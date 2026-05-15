Stadtkapelle reist nach China: Musiker aus Freudenstadt werden zu Markenbotschaftern

Die Stadtkapelle Freudenstadt reist im Juni nach China. Was das kostet und auf was beim Packen geachtet werden muss.
Die Stadtkapelle Freudenstadt geht auf Konzertreise. Ihr Ziel liegt rund 8000 Kilometer weit entfernt, erfordert eine ausgeklügelte Einpack-Logistik, kostet viel Geld und noch mehr Vorbereitung. Anna-Lena Jäger, Vorsitzende im Bereich allgemeine Verwaltung, Niels Neher, stellvertretender Vorsitzender im Bereich Events und Kameradschaft sowie Niklas Lehmann, dritter Vorsitzender im Bereich Jugend erzählen im Interview, wieso sich die Musiker dennoch riesig darauf freuen – und mit ihnen die Stadt Freudenstadt.