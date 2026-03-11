Stadtkapelle Nagold: Musiker schlagen neues Kapitel mit neuem Dirigenten auf

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Nagold blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Marder geehrt.

In ihrem Bericht ließen die Geschäftsführer Agnes Schanz und Lukas Sattler das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Die Stadtkapelle absolvierte 41 Proben und 18 Auftritte – einige davon sind inzwischen feste Bestandteile im Terminkalender der Musikerinnen und Musiker. Dazu zählen unter anderem das Maibaumaufstellen am Vorstadtplatz, das Promenadenkonzert auf dem Longwyplatz sowie die musikalische Umrahmung beim Urschelherbst und der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Ein weiterer Höhepunkt war das traditionelle Burgwochenende im Juli: Am Samstag präsentierte sich die Jugendkapelle, bevor am Sonntag die Stadtkapelle das Burgkonzert gestaltete.

Den Abschluss des musikalischen Jahres bildeten der Weihnachtsmarkt sowie weitere Veranstaltungen, im Advent darunter das Weihnachtsliedersingen am Alten Turm, das Konzert zum Dritten Advent in der Stadtkirche und musikalische Beiträge in den Seniorenheimen.

Jonas Ribeiro tritt in Michael Kraus’ Fußstapfen

Das Jahr 2025 war auch von einem Dirigentenwechsel geprägt: Ende September verabschiedete sich Michael Kraus nach vielen Jahren engagierter Arbeit von der Stadtkapelle. Nach einem Auswahlprozess mit Bewerbungsgesprächen und mehreren Probedirigaten entschied sich die Kapelle schließlich gemeinsam für Jonas Ribeiro als neuen musikalischen Leiter. Mit ihm Dirige tritt in Michaelnten beginnt nun ein neues Kapitel, und die ersten Proben und Auftritte haben bereits gezeigt, mit wie viel Begeisterung und neuen Ideen er an die Arbeit geht.

Neben den musikalischen Aktivitäten spielte auch das Vereinsleben eine wichtige Rolle. Das gemeinsame Grillfest im Juli, Geburtstagsfeiern und zahlreiche weitere Begegnungen stärkten den Zusammenhalt innerhalb der Kapelle.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfang Marder geehrt. Er wurde für sein langjähriges Engagement mit dem Ehrenbrief und der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet.

Die Stadtkapelle Nagold blickt zuversichtlich ins neue Jahr. Neben neuen musikalischen Projekten und Konzerten steht auch der Besuch der Freunde aus der Partnerstadt Jesenice auf dem Programm. Am 9. Mai findet das Gemeinschaftskonzert in der Stadthalle Nagold statt. Zunächst gibt es aber für die Jugendlichen ein Glanzlicht: sie werden am 14. März mittels Vorspiel und Prüfung ihr Jugendabzeichen erwerben.