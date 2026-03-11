Stadtkapelle Nagold: Musiker schlagen neues Kapitel mit neuem Dirigenten auf

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Nagold blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Marder geehrt.
In ihrem Bericht ließen die Geschäftsführer Agnes Schanz und Lukas Sattler das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Die Stadtkapelle absolvierte 41 Proben und 18 Auftritte – einige davon sind inzwischen feste Bestandteile im Terminkalender der Musikerinnen und Musiker. Dazu zählen unter anderem das Maibaumaufstellen am Vorstadtplatz, das Promenadenkonzert auf dem Longwyplatz sowie die musikalische Umrahmung beim Urschelherbst und der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Ein weiterer Höhepunkt war das traditionelle Burgwochenende im Juli: Am Samstag präsentierte sich die Jugendkapelle, bevor am Sonntag die Stadtkapelle das Burgkonzert gestaltete.