Stadtkapelle Nagold: Dirigent gibt dieses Jahr sein Amt ab

Die Geschäftsführer Agnes Schanz und Lukas Sattler konnten auf ein aktives Jahr zurückblicken. Insgesamt wurden 45 Proben abgehalten und 25 Auftritte, Konzerte oder sonstige musikalische Termine durchgeführt – im Schnitt alle zwei Wochen ein öffentlicher Termin. Damit konnte man die Aktivität im Vergleich zum Vorjahr (40 Proben, 18 Auftritte) deutlich steigern.

Dirigent Michael Kraus stellte die musikalischen Höhepunkte des Jahres vor. Besonders hob er das Jahreskonzert „Klangeschichte(n)“ im April hervor, den Besuch in Nagolds Partnerstadt Jesenice anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft und des 150-jährigen Bestehens der Stadtkapelle Jesenice – Kranjska Gora.

Ein weiteres Highlight war das Burgwochenende mit dem stimmungsvollen Burgkonzert, bei dem die Stadtkapelle neben der Bewirtung auch die musikalische Umrahmung übernahm. Mit dabei war die Bläserklasse der Zellerschule, die 2023 ins Leben gerufen wurde. Zudem war die Stadtkapelle bei mehreren städtischen Veranstaltungen vertreten, etwa beim Neujahrsempfang, dem Europamarkt, dem Urschelherbst, der Lichternacht und dem Weihnachtsmarkt.

Jugendarbeit und Nachwuchs

Auch im Jugendbereich konnte sich die Stadtkapelle über Zuwachs freuen: Insgesamt 15 Kinder traten neu in die Bläserklasse oder die Jugendkapelle unter Leitung von Karin Häußler und Ina Peter ein. Die Jugendkapelle zählt aktuell 21 Mitglieder, die Bläserklasse neun. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule und der Zellerschule wird auch in diesem Jahr unter der Leitung von Karin Häußler fortgesetzt. Neben dem musikalischen Miteinander bei gemeinsamen Proben und Auftritten bot die Kapelle auch gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse wie einen Filmeabend an, was bei den Kindern für viel Begeisterung sorgte. Auch für 2025 sind bereits einige Auftritte und die ein oder andere außermusikalische Aktivität geplant.

Mitgliederentwicklung

Zum Stichtag zählte die Stadtkapelle insgesamt 75 Mitglieder, darunter 30 aktive Musikerinnen und Musiker. In der Bläserklasse sind es aktuell neun und in der Jugendkapelle 21 aktive Kinder und Jugendliche.

Ehrungen

Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Mia Wilk (Querflöte) geehrt. Sie wurde mit dem Ehrenbrief und der Ehrennadel ausgezeichnet.

Neuwahlen

Bei den von Bürgermeister Hagen Breitling durchgeführten Neuwahlen wurden fast alle bisherigen Ämter bestätigt. Der Vorstand zählt nun die folgenden Mitglieder: Agnes Schanz (Geschäftsführerin), Lukas Sattler (Geschäftsführer), Dorothea Dingler (Schriftführerin), Miriam Molt (Kassenwartin), Anke Hegel (Jugendleiterin), Katja Schühle (Pressewartin), Alexander Kiefer, Irena Gregoric, Mia Wilk (Beisitzer), Wolfgang Marder und Sandra Reich (Kassenprüfer).

Veränderung in der musikalischen Leitung

Nach reiflicher Überlegung hat sich Dirigent Michael Kraus dazu entschlossen, nach zwölf Jahren sein Amt zum Oktober 2025 abzugeben. Diese Entscheidung fällt ihm nicht leicht, erfolgt jedoch in aller Wertschätzung für die gemeinsame Zeit und das Erreichte. Die Stadtkapelle blickt mit Dankbarkeit auf viele musikalische Höhepunkte unter seiner Leitung zurück. In den kommenden Tagen wird die Dirigentenstelle über das Karriereportal der Stadtverwaltung Nagold offiziell ausgeschrieben (www.mein-check-in.de/nagold). Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf eine motivierte Persönlichkeit, die mit frischer Energie und neuen Impulsen die musikalische Leitung übernehmen möchte.

Hauptversammlung des Fördervereins der Stadtkapelle Nagold

Im Rahmen der Hauptversammlung des Fördervereins der Stadtkapelle Nagold wurde ein positiver Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben. Der Verein konnte Ende des Jahres 2024 30 Mitglieder verzeichnen.

Die Vorsitzenden zogen eine erfolgreiche Bilanz der vergangenen Jahre. Besonders hervorzuheben ist die finanzielle Unterstützung der Bläserklasse an der Zellerschule in Kooperation mit der Stadtkapelle Nagold und der Musikschule Nagold. Diese Initiative fördert den musikalischen Nachwuchs und trägt zur Weiterentwicklung der musikalischen Ausbildung bei. Dazu gehört auch die Förderung des Instrumentalunterrichts an der Musikschule Nagold, der durch die Mitgliedschaft im Förderverein zu vergünstigten Konditionen angeboten wird. Der Förderverein stellt auch Mittel für die Anschaffung und Ausleihe von Instrumenten bereit, um den Zugang zur Musik zu erleichtern.

Ein weiteres bedeutendes Anliegen ist die Unterstützung der Jugendkapelle der Stadtkapelle Nagold, die als Fortführung der Bläserklassen fungiert. Hier werden junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg zur Orchestermusik begleitet.

Die Mitgliederversammlung bestätigte den bisherigen Vorstand: Gerhard Pfäffle (Vorsitzender), Heike Kraus (Stellvertreterin), Dorothea Dingler (3. Vorsitzende), Ute Schöttle und Julia Pross (Kassenprüfer).

Kurzinfos zur Stadtkapelle Nagold

Mitglieder

75, davon 30 aktive

Vorstand

Agnes Schanz und Lukas Sattler

Homepage:

www.stadtkapelle-nagold.de

Instagram:

@stadtkapellenagold

Facebook:

Stadtkapelle Nagold

Proben:

dienstags 19:30 bis 21.30 Uhr