Stadtkapelle in Schiltach: Überwältigt von der Besucherzahl

1 Sie bilden das neue Vorstandsteam (hintere Reihe von links): Simon Bühler (Kassierer), Bianca Weiß (Jugendleitung), Niklas Götz (Kassierer), Daniel Hils (Beisitzer der Aktiven), Sascha Jähn (Beisitzer der Passiven), Michael Zweigart (Beisitzer der Aktiven) und Yannick Herzog (Beisitzer der Aktiven); zweite Reihe von hinten, von links: Fabio Kirgis (Jugendleitung), Alyah Brede (Jugendleitung), Emma Sum (Jugendleitung), Caroline Benz (Beisitzer der Passiven) und Susanne Schmider (Vorsitzende); vordere Reihe von links: Fabienne Manegold (Schriftführerin), Ester Sum (Beisitzer der Passiven) und Vanessa Hils (stellvertretende Vorsitzende). Foto: Stadtkapelle

Mitglieder und Freunde der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach kamen im Schützenhaus zusammen, um mit der Generalversammlung auf das Vereinsjahr mit dem Jubiläum zurückzuschauen. Dabei wurden auch personelle Weichen gestellt.









Link kopiert



Schriftführer Egon Harter informierte über die Aktivitäten der Kapelle. Im Februar spielte die Hauptkapelle unter der Leitung von Daniel Brede am Schmutzigen Donnerstag, am Fasnachtssonntag in Schiltach und am Rosenmontag in Aichhalden. Im April feierte die Kapelle den Polterabend ihrer Musiker Vanessa und Daniel Hils und am 1. Mai wurde mit Ständchen im Stadtgebiet das Maispielen durchgeführt.