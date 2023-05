Das ist schon ein starkes Stück: Als Ralph Stölzl den Vorsitz der Stadtkapelle übernahm, war Elisa Braun zarte null Jahre alt. Und Markus Winz besuchte in der Zeit gerade den Kindergarten. Mitte März traten die beiden Youngster die Nachfolge des durch manchen Sturm ge- und erfahrenen Kapitäns an. Und selbst wenn man dessen Vize Jürgen Glück mit immerhin einem Dutzend Dienstjahren ins Kalkül zieht, bleibt – nach 28 Jahren – kaum ein passenderes Wort als „Generationswechsel“.

Entscheidung nicht leicht gemacht

Der Betriebswirt und die Lehrerin haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Fußstapfen sind groß. Allerdings war es eine Entscheidung mit Anlauf. Pluspunkt Nummer eins: Der bevorstehende Wechsel war lange angekündigt. Zwei Jahre gaben Stölzl und Glück möglichen Nachfolgern Zeit, sich Gedanken zu machen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Stadtkapelle gut aufgestellt ist.

Eigengewächse der Stadtkapelle übernehmen

Pluspunkt zwei: Winz und Braun sind nicht nur „Eigengewächse“ der Stadtkapelle, sondern waren bereits länger im mehrköpfigen Gesamtvorstand – und haben da bereits ihre 19- und 20-jährigen Nachfolger gefunden. Sie wissen um die Stärken der Stadtkapelle, haben gestalterisch mitgearbeitet, den Verein auch durch eine Zeit mitgetragen, in der man noch ein bisschen sensibler, noch ein bisschen weitsichtiger und noch ein bisschen kreativer agieren musste also ohnehin.

Gleichzeitig ist beiden klar, dass die Erfahrungen aus der Coronazeit kein allgemeingültiges Ticket für eine glückliche Zukunft sind. Pluspunkt Nummer drei: „Verantwortung“ und „Weichenstellung“ sind Worte, die Markus Winz und Elisa Braun selbstverständlich, aber auch sehr reflektiert über die Lippen kommen. Genau so wie die Worte „Unterstützung“ und „Vertrauen“. Das eine ist ihr Auftrag, auf das andere können sie bauen.

Ein klares Votum

Denn es gibt, quasi als Pluspunkt 3.2, ein klares Signal: Die Beteiligung an der Hauptversammlung war so groß wie selten zuvor. Und das Votum für Markus Winz und Elisa Braun einstimmig. Bei der Stadtkapelle Rottweil ist das gleichzusetzen mit einer selbstverständlichen Bereitschaft zur aktiven Unterstützung. Denn die Regeln sind klar: Passive Mitglieder sieht der Verein nicht vor. Wer Mitglied ist, wirkt mit. Und auch die, die nicht mehr „aktiv“ im Sinne von „musizierend“ mitwirken können und als Ehrenmitglieder dem Verein erhalten bleiben, packen an, so gut sie können, wenn sie gebraucht werden: Man bringt sich je nach Eignung und Anforderung ein.

Das Vertrauen gestärkt

Auch das ist ein Grund für das Engagement von Winz und Braun. Die gewachsene Erfahrung, dass Stadtkapelle musikalischen Anspruch einfordert – da durchaus konsequent ist, gleichzeitig dafür aber musikalische Bildung eröffnet, und auch ein gewisses Bekenntnis, eine „Ernsthaftigkeit“ verlangt, der Consumerdenken fremd ist, hat bei den beiden das Vertrauen in die Institution und deren Funktionieren – und das Funktionieren des Vereinslebens – gestärkt.

Sehr gut aufgestellt

Pluspunkt Nummer vier sind die Rahmenbedingungen: „Wir sind sehr gut aufgestellt“, weiß das neue Vorstandsduo. 77 Aktive, gut 70 Mitglieder in der Jugendkapelle, in der Bläserschule mehr als 90 Nachwuchsmusiker in Ausbildung hören sich tatsächlich gut an. Doch nicht nur die Zahlen können sich sehen lassen. „Wir sind der Stadt mega-dankbar, dass wie die Chance hatten, hier reinzukommen“: Angesichts der neuen, ebenso großzügigen wie funktionalen Räumlichkeiten im früheren Gebäude des Edith-Stein-Instituts ist das ewige Provisorium im Alten Kaufhaus ein Fall fürs Vereinsarchiv. Dass man dank der Stadt, deren blasmusikalischer Botschafter man freilich sein möchte, einen hauptamtlichen und in Person von Johannes Nikol nicht nur einen musikalisch kompetenten, sondern menschlich positiv agierenden Orchesterleiter hat, ist auch ein Glücksfall.