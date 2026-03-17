Stadtkapelle Hausach: Diese Überraschung gab es bei der Hauptversammlung

Die Stadtkapelle Hausach zog Bilanz: Dabei waren mehr Probenfleiß, eine starke Jugend und eine unerwartete Rückkehr zu verzeichnen.

Ein laut Geschäftführer Reinhard Meyer „ereignisreiches und anspruchsvolles Jahr“ hat die Stadtkapelle hinter sich. Schriftführer Christoph Räpple erinnerte in seinem Rückblick zur Hauptversammlung an alle 28 Veranstaltungen, von der öffentlichen Narrensitzung bis zum Weihnachtskonzert. Es wären noch einige mehr gewesen, wenn das Wetter 2025 nicht so musikerfeindlich gewesen wäre.

Im Jugendorchester Hausach/Fischerbach habe sich einiges getan, berichtete Leni Breig von den Aktivitäten der 43 aktiven Jugendlichen, davon 22 aus Hausach. Auch beim Kinderferienprogramm und beim Hausacher Kinder tag beteiligte sich das Jugendorchester und freut sich auf eine dreitägige Konzertreise nach Köln.

Dirigent Raphael Janz lobte den gestiegenen Probenbe such und dankte besonders den Vizedirigenten Ralf Keil sowie Johannes Spinner, ebenso den Musikern, die fast al le 68 Einsätze – 40 Proben und 28 Auftritte – absolvierten. Das waren Verena Scendzina, Johannes Spinner, Michael Joos, Rudi Krämer und Melanie Lauble.

Das Jugendorchester sei ziemlich aufgestockt worden, die Talsohle sei überwunden, stellte Dirigent Raphael Janz fest. Und mit Jugendleiterin Leni Breig habe man „genau die richtige Frau am richtigen Platz“. Dafür bestehe das Kinderblasorchester nur noch aus neun Kindern. Es werde aber in diesem Jahr an der Grundschule wieder eine Bläserklasse geben. Laut seiner Statistik könnte die Stadtkapelle Hausach bis 2031 von 50 auf 69 aktive Musiker anwachsen.

Mit Lena Weitschies und Amelie Schneider begrüßte Bürgermeister Wolfgang Hermann zwei neue Musikerinnen in der Stadtkapelle. Die Saxofonistin und Notenwartin Annica Schmid wurde auch vom Blasmusikverband geehrt. Klaus Schmid überreichte ihr als Vizepräsident die silberne Ehrennadel.

Und dann gab es eine Premiere in der 208-jährigen Geschichte der Stadtkapelle: „Odix“, der beim Weihnachtskonzert seinen vermeintlich letzten Auftritt mit der Stadtkapelle hatte, kommt zurück. Man habe ihn gewarnt: „Odix, des pack’sch net.“ An der Fasnacht habe er gemerkt, wie sehr ihm diese Welt fehlt. Und nun will er die zweieinhalb Jahre bis zum 70. Musikerjubiläum noch vollmachen. Die Aktiven nahmen Ottokar Leibing, mit dem sie im Mai den 80. Geburtstag feierten, mit großem Applaus wieder auf.

Die Vorfreude auf das Jahreskonzert war in der Hauptversammlung deutlich zu spüren. Am Samstag, 28. März, spielen das Jugendorchester Hausach/Fischerbach und die Stadtkapelle ab 20 Uhr in der Hausacher Stadthalle ein Konzert unter dem Motto „Forever Young“. Karten gibt es in der Tourist-Info und bei Stifte & Mohr.

Weitere Termine

10. Mai: Muttertagsmarkt, 22. Mai und 31. Juli: Sommerabendkonzerte, 20. September: Patrozinium.