Stadtkapelle Hausach: Diese Überraschung gab es bei der Hauptversammlung

Die Stadtkapelle Hausach zog Bilanz: Dabei waren mehr Probenfleiß, eine starke Jugend und eine unerwartete Rückkehr zu verzeichnen.
Ein laut Geschäftführer Reinhard Meyer „ereignisreiches und anspruchsvolles Jahr“ hat die Stadtkapelle hinter sich. Schriftführer Christoph Räpple erinnerte in seinem Rückblick zur Hauptversammlung an alle 28 Veranstaltungen, von der öffentlichen Narrensitzung bis zum Weihnachtskonzert. Es wären noch einige mehr gewesen, wenn das Wetter 2025 nicht so musikerfeindlich gewesen wäre.