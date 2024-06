Stadtkapelle hat entschieden: Das ist der neue Bräunlinger Dirigent

1 Sie werden künftig enger zusammenarbeiten: Mario Franke dirigiert beim Festbankett die Stadtkapelle Bräunlingen. Nach den Ferien wird er fester Dirigent. Foto: Dagobert Maier

Mario Franke wird Nachfolger von Thorsten Meier. Er übernimmt die Leitung aber erst nach den Ferien. Die Stadtkapelle feiert ab diesem Freitag ihr 200-Jahr-Jubiläum.









Link kopiert



Die Stadtkapelle Bräunlingen wechselt die Zugmaschine – allerdings nicht jetzt, wenige Tage vor dem großen Jubiläumsfest zum 200-jährigen Bestehen der Kapelle und mitten in der finalen Phase der Vorbereitungen: Mario Franke (48) aus Bietingen im Hegau wird erst nach den großen Ferien als neuer Dirigent das musikalische Zepter bei der Bräunlinger Kapelle übernehmen. Er tritt dann die Nachfolge des bisherigen Dirigenten Thorsten Meier aus Eichstetten am Kaiserstuhl an. Dieser wird die vier anstehenden Festtage noch als Chef am Dirigentenpult bestreiten.