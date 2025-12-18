Stadtkapelle Haslach: Darum hat sie den Dirigenten entlassen

Zwischen Bühne und Proberaum passte es offenbar nicht mehr: Die Stadtkapelle Haslach hat die Zusammenarbeit mit Alexander Weber beendet.
Noch im Oktober wirkte bei der Präsentation des gemeinsam aufgenommenen Weihnachtsoratoriums alles im Lot. Und auch Ende November hatten die Stadtkapelle Haslach und ihr Dirigent Alexander Weber unter dem Motto „Lovestory – Liebespaare der Musik“ erfolgreich ihr Jahreskonzert auf die Bühne gebracht. Doch hinter den Kulissen ging es offenbar schon zu diesem Zeitpunkt alles andere als harmonisch zu. Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen Weber und dem Vereinsvorstand machten die Runde. Diese gipfelten nun in der Trennung der Kapelle von ihrem Dirigenten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.