Stadtkapelle Haiterbach: Vom Nanga Parbat zum „King of Rock n Roll“

Neben der Musik standen beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Haiterbach auch Ehrungen treuer und verdienter Musiker und Musikerinnen im Mittelpunkt.
Beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Haiterbach waren die mehr als 500 Sitzplätze der Kuckuckshalle komplett gefüllt. Was der Programmflyer an musikalischem Spektrum versprach, garantierte auch beim Jubiläums-Frühlings-Konzert der Stadtkapelle Haiterbach für einen musikalischen Abend mit hoher Güte. Das Grußwort und die guten Wünsche für den Abend sowie den Dank für die hervorragende Arbeit der Stadtkapelle sprach der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Gutekunst.