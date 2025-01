Stadtkapelle Furtwangen: Große goldene Ehrennadel für echten Musik-Allrounder

1 Für 50 Jahre aktives Musizieren kann der Vertreter des Blasmusikverbands, Alexander Kemmerle (Mitte), Bernhard Weisser (rechts) von der Stadtkapelle Furtwangen auszeichnen. Glückwünsche gibt es auch vom Vorsitzenden Manuel Burgbacher. Foto: Stefan Heimpel

Bernhard Weisser wurde beim Neujahrskonzert vom Bund Deutscher Blasmusikverbände geehrt. Die Liste seiner Verdienste ist lang.









Das Neujahrskonzert bietet auch immer den passenden Rahmen für Ehrungen bei der Stadtkapelle Furtwangen. Gleich zu Beginn würdigte Vorsitzender Manuel Burgbacher die langjährige hervorragende Zusammenarbeit mit Hausmeister Hans Hackl, der nun in den Ruhestand gehen wird. Am schmutzigen Donnerstag 1987 trat Hackl seinen Dienst als Hausmeister der Friedrichschule und damit auch der Festhalle an. In diesen 38 Jahren habe er die Stadtkapelle in vielen Belangen, vor allem auch bei den Konzerten, tatkräftig unterstützt.