Stadtkapelle Ettenheim: Maßgeschneidert bereit für den großen Auftritt

1 Hier trägt der Vorsitzende Max Schillinger die neue Uniform der Kapelle. Foto: Stadtkapelle Ettenheim

Die Musiker aus der Rohanstadt freuen sich auf ihr Jahreskonzert am 21. Dezember. Optisch wird es eine Premiere werden.









Die Musiker der Stadtkapelle Ettenheim gehen voller Vorfreude in die letzten Dezembertage. Besonderer Höhepunkt: Am Samstag, 21. Dezember, steht das traditionelle Jahreskonzert an. Mit einem bunten Repertoire wird nicht nur das Hauptorchester, sondern auch das Jugendorchester auf der Bühne der Stadthalle stehen. Neben dem Musikalischen werden die Kapellenmitglieder aber auch optisch herausstechen: Die Premiere mit den frisch eingetroffenen Uniformen steht an.