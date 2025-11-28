Stadtkapelle Bräunlingen: Herbstkonzert reißt Publikum mit

Wunderschöne Melodien, mitreißende Rhythmen und viele Klangfarben. Damit begeisterte die Stadtkapelle. Und es gab eine fulminante Premiere.

Das Motto „Black and White“ war den ganzen Abend immer wieder zu spüren. Durch eine ganz besondere Reise mit einer alten Dampflok durch den wilden Westen, auf der Suche nach dem Abenteuer in Oregon, eröffnete die Jugendkapelle unter ihrer neuen Dirigentin Luisa Rütschle fulminant den Konzertabend. Man hörte die Lok dampfen und schnaufen und spürte förmlich den Staub unter den Rädern.

Das nächste Stück „Yellow Mountains“ führte auf eine klangliche Bergtour und die beeindruckende Bergwelt in der Schweiz.

Komponist Jakob de Haan verwandelte die besonderen Berggipfelorte in Farben, Stimmungen und Ruhe. Luisa Rütschle nahm beim ersten Stück der Hauptkapelle die Zuhörer durch „Silva Nigra“ vom St. Georgener Komponisten Markus Götz mit in einen Wald, der mehr als nur rauschen kann. Dabei spielte auch die Mystik des Mummelsees, die urwüchsige Vegetation und das Zeitalter des Smartphones eine wichtige Rolle. Der Schwarzwald, die schönen Landschaften und romantische Städte standen im musikalischen Mittelpunkt.

Nach der Pause übernahm Mario Franke, mit „A Princess‘s Tale“, einer musikalische Prinzessinnen-Geschichte von Thomas Doss. Geheimnisvoll und ein bisschen unheimlich begann „Dance with the Devil“, bei dem ein Schmied und eine Kellnerin mit heiligem Wasser und das Zusammenhalten in der Dorfgemeinschaft eine besondere Rolle spielte.

„Black and white“ zieht sich als Thema durch

Trompeten, Posaunen und Klarinetten bildeten das musikalische Gewand bei „Symphonic Highlight“, eine Reise durch einige bekannte Stücke. Beim letzten Stück des Abends, „Coffee Serenade“, wurde schwarzer Kaffee und helle Milch musikalisch aufgetischt. Die Musik war ein bisschen bitter, ein bisschen süß, aber immer voll vieler Energie. Emilie Wernet und Mario Franke führten im Duo gekonnt, auch mit humorvollen Passagen, als Moderatoren durch den Abend. Natürlich kamen die Musiker des grandiosen Musikabends ohne Zugabe nicht von der Bühne.

Auch die Jugendkapelle hatte das Publikum mit ihrem Auftritt überzeugt. Die neue Jugend-Dirigentin Luisa Rütschle hat „ein sehr gutes Dirigat“ geboten, sagte der Bezirksvertreter des Blasmusikverbandes, Markus Schrenk aus Wolterdingen: „Da können die Bräunlinger Musiker stolz sein.“ „Ich bin mit dem Konzertabend sehr zufrieden, die Kapelle war auf dem Punkt, und was wir erreichen wollten, ist geschafft", sagte auch Dirigent Mario Franke zum Konzertabend. Das schwierigste Stück sei „A Princess`s Tale“, es greift die Geschichte des Grimmschen Märchens Schneewittchen auf, gleich zu Beginn gewesen, das aus Sicht des Dirigenten jedoch gut gelungen ist. Die große Aufgabe für die Zukunft werde sein, dass die jungen Musiker langsam in die Kapelle hineinwachsen.

„Es war wieder ein vielfältiges Konzert der Stadtkapelle mit abwechslungsreichen Klangerlebnissen. Beeindruckend fand ich auch das Konzertdebüt von Luisa Rütschle, auch mit dem großen Orchester. Das hat sie super gemacht“, bilanzierte Bürgermeister Micha Bächle nach dem Familienkonzert.

Ehrungen

Separater Abend

Erstmals fand das Herbstkonzert der Stadtkapelle als Familienkonzert an einem Sonntagabend in der Stadthalle statt. Derzeit hat die Kapelle 86 Aktive, viele Kinder und Jugendliche, bis hin zu den Notenhüpfern, in ihren Reihen. Seit 40 Jahren ist Siegbert Wernet mit dabei. Auf 25 Jahre können Matthias Vogt und Robert März zurückblicken. Die Ehrungen finden an einem separaten Ehrungsabend statt.