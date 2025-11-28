Stadtkapelle Bräunlingen: Herbstkonzert reißt Publikum mit

Wunderschöne Melodien, mitreißende Rhythmen und viele Klangfarben. Damit begeisterte die Stadtkapelle. Und es gab eine fulminante Premiere.
Das Motto „Black and White“ war den ganzen Abend immer wieder zu spüren. Durch eine ganz besondere Reise mit einer alten Dampflok durch den wilden Westen, auf der Suche nach dem Abenteuer in Oregon, eröffnete die Jugendkapelle unter ihrer neuen Dirigentin Luisa Rütschle fulminant den Konzertabend. Man hörte die Lok dampfen und schnaufen und spürte förmlich den Staub unter den Rädern.