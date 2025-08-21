Stadtkapelle Blumberg: Ältestes Mitglied feiert 80. Geburtstag

Noch immer spielt Fridolin Fluck aus Epfenhofen Trompete im Verein – seit 67 Jahren. Klar, dass es zum runden Geburtstag musikalische Glückwünsche gab.
Am Dienstag dieser Woche feierte Fridolin Fluck aus Epfenhofen seinen 80. Geburtstag. Und noch immer spielt in seiner Kapelle die Trompete. Deshalb sei es für die Musiker aus Blumberg auch Ehrensache gewesen, an seinem Ehrentag musikalisch zu gratulieren, so die Stadtkapelle in einer Mitteilung. Natürlich keineswegs leise, wie die Stadtkapelle informiert. Diesen Glückwünschen schlossen sich auch die Kommental-Musikanten aus Epfenhofen an.