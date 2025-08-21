Stadtkapelle Blumberg: Ältestes Mitglied feiert 80. Geburtstag

Noch immer spielt Fridolin Fluck aus Epfenhofen Trompete im Verein – seit 67 Jahren. Klar, dass es zum runden Geburtstag musikalische Glückwünsche gab.

Am Dienstag dieser Woche feierte Fridolin Fluck aus Epfenhofen seinen 80. Geburtstag. Und noch immer spielt in seiner Kapelle die Trompete. Deshalb sei es für die Musiker aus Blumberg auch Ehrensache gewesen, an seinem Ehrentag musikalisch zu gratulieren, so die Stadtkapelle in einer Mitteilung. Natürlich keineswegs leise, wie die Stadtkapelle informiert. Diesen Glückwünschen schlossen sich auch die Kommental-Musikanten aus Epfenhofen an.

Als jüngstes von sechs Kindern wurde Fluck in Stühlingen am 19. August 1945 geboren. Nach der Schule war er drei Jahre bei seinem Vater als Forsthelfer tätig, bevor er eine Lehre als Maurer begann. Die Ausbildung brachte ihn auf eine Lehrbaustelle in Mannheim. 1967/68 ging er zum Wehrdienst als Funker nach Flensburg.

Wieder zurück in Epfenhofen entdeckte er dann die Liebe zu seiner Frau Ingrid, die er dann im Mai 1970 heiratete. Nach ein paar Jahren als Polier entschloss sich Fridolin Fluck, sich zum staatlich geprüften Bautechniker ausbilden zu lassen. Und sein erster Job war es dann, das Gasthaus Löwen in Epfenhofen nach einem Brand wieder aufzubauen. Zudem baute er für seine Familie, zu der mittlerweile die drei Kinder Heike, Martina und Christoph (zwischen 1972 und 1978 auf die Welt gekommen) gehörten, das Elternhaus zur Familienresidenz um.

Beruflich fand er bei der Firma Sto seinen Platz, der bis zur Rente gesichert war. Musikalisch begann seine Ausbildung 1958 in Epfenhofen zuerst an der Klarinette. Er merkte aber schnell, dass die Trompete und das Flügelhorn seine Instrumente waren und bis heute blieben. Zudem war er Gründungsmitglied bei den Kommental-Musikanten 1970. Und seit 1989 spielt er auch bei der Stadtkapelle Blumberg im Trompetenregister mit. Doch auch als Sänger in den Kirchenchören Epfenhofen und Blumberg konnte sich seine Stimme hören lassen. So wurde die Familie musikalisch mit seiner Frau im Kirchenchor und seinen Kindern in den verschiedenen Musikvereinen vereint.

Ehrgeiziger Fußballer und erfolgreicher Ringer

Sportlich war Fluck ein ehrgeiziger Fußballspieler beim SV Epfenhofen ebenso wie ein erfolgreicher Ringer beim TV Gottmadingen, wo er die meisten seiner Kämpfe mit dem Schultersieg entscheiden konnte.

Als er sich einmal bei einem Fußballspiel in Aulfingen vom Schiedsrichter angegriffen fühlte, schulterte er diesen kurzerhand. Ob er sich heute noch daran erinnert, was der Auslöser war oder ob er einfach nur kurzfristig die Sportart verwechselt hatte, bleibt sein Geheimnis.

Das große Hobby von „Fridi" Fridolin Fluck ist neben seinen vier Enkelkindern das Reisen. So stand 1995 zum 25. Hochzeitstag mit seiner Frau Ingrid eine Kreuzfahrt auf dem Programm. Vom Reisefieber gepackt ging es dann 1998 über den großen Teich in die USA: Zweieinhalb Wochen mit dem Kleinbus von Los Angeles über Las Vegas nach San Francisco und zurück. 2010 wurden in Namibia Löwen und Elefanten beobachtet. Auch die jährlichen Badeurlaube an der Adria sind aus dem Familienkalender nicht mehr wegzudenken. Erinnerungen an die alten Kolonialstädte Windhoek und Swakopmund bewahrt er sich bis heute. Eines steht für ihn aber auch fest: Er werde weiterhin einer der besten Probenbesucher der Stadtkapelle sein, versprach der Jubilar.

Rund um die Stadtkapelle

Vereinsleben

Die Stadtkapelle spielt auf Wunsch von jenen, die im Verein aktiv Musik machen, bei allen runden Geburtstagen ab dem 50. Geburtstag. Zudem natürlich auch bei Geburtstagen mit dem Alter 65, 75, 85 und so weiter. Gerne umrahmen die Musiker auch silberne und goldene Hochzeiten. Zum Ehrenmitglied werden Musiker ab 40 Jahren aktives Musizieren im Verein und auch für besondere Leistungen. Derzeit hat die Stadtkapelle Blumberg 50 aktive Musiker. Die musikalische Leitung hat seit zwei Jahren Dirigent Ralf Hoffarth aus Küssaburg. Die organisatorischen Zügel halten die drei Vorsitzenden Susanne Freitag, Marius Selig und Sven Mogel in der Hand. Und mit der neu gegründeten kleinen Besetzung Stakato – Musik auf den Punkt gibt es neue Möglichkeiten, die Musiker aus Blumberg für Termine zu buchen. Neuwahlen der Kapelle stehen im Februar 2026 auf dem Programm. Wer die Stadtkapelle Blumberg musikalisch unterstützen möchte, kann sich unter vorstandschaft@stadtkapelle-blumberg.de melden.