Der Förderverein der Stadtkapelle Binsdorf hatte seine Hauptversammlung im Probelokal der Musiker. Die Vorsitzende Cilia Walter und die Ausschussmitglieder berichteten von einem gelungenen Jahr 2024.

Durch Feste sammelte der Verein eine ansehnliche Spendensumme für die Stadtkapelle. Auch hat er eine eigene Zapfanlage mit Logo angeschafft.

Mitgliederstand

In der anschließenden Hauptversammlung der Stadtkapelle selbst berichtete deren Vorsitzende Gabriele Nurna, dass sich das Hauptorchester der Stadtkapelle derzeit aus 59 MusikerInnen zusammensetzt. Insgesamt verzeichnet die Stadtkapelle 94 aktive Mitglieder, davon sind 23 unter 18 Jahren. Mit 126 fördernden Mitgliedern und 30 Ehrenmitgliedern kommt der Verein auf eine Gesamtmitgliederzahl von 250.

Der Probenbesuch wurde auf 79 Prozent gesteigert werden, womit die Stadtkapelle wieder fast auf dem Niveau von vor Beginn der Corona-Pandemie ist. Hierauf sei der Verein sehr stolz, so Nurna. Für die fleißigsten Probenbesucher gab es Geschenke.

Weniger Termine geplant

Alle Ausschussmitglieder äußerten sich in ihren Berichten positiv über das vergangene Jahr. Trotz hoher terminlicher Belastung hätten die Musiker stets Motivation und Einsatzbereitschaft gezeigt.

2025 sollen die Termine aber reduziert werden. Als Familienverein sei es dem Vorstand ein Anliegen, die Aktiven nicht zu überlasten.

Jugendarbeit

In der Jugendarbeit habe sich 2024 viel getan, so Jugendleiterin Simone Hutt. Ab 2025 baut die Stadtkapelle auf ein neues Konzept für die Gesamtstadt Geislingen.

Für die Kinder und Jugendlichen führt der Weg auf ihrem Instrument fortan über das gemeinsame Vorstufenorchester und die gemeinsame Jugendkapelle in das Hauptorchester ihres jeweiligen Ortsteils. Durch dieses Konzept soll gewährleistet werden, dass jedes Kind seinem Alter und Können entsprechend in einem passenden Orchester spielen kann.

Dirigent hat Jubiläum

Dirigent Thomas Michelfeit feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum bei der Stadtkapelle. Dies nahm er zum Anlass, in seinem Bericht nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern auf die gesamte vergangene Zeit zurückzublicken.

Er hob die Energie und den Willen aller Musiker, gute Musik zu machen, sowie die herausragende Kameradschaft hervor. Er sei stolz auf alles, was das Orchester und er gemeinsam erreicht haben. Michelfeit blickt dem Frühjahrskonzert am 10. Mai und dem Wertungsspiel am 6. Juli 2025 in Rangendingen freudig entgegen.

Ehrungen und Neuwahlen

Ehrungen Zehn Jahre

Max Kalbacher, Hans-Peter Riedlinger 20 Jahre

Markus Wiedemann 30 Jahre

Tobias Neher 50 Jahre

Klaus-Dieter Eyth 15 Jahre Ausschuss

Matthias Eberhart 20 Jahre Ausschuss

Philipp Eberhart Ehrenmitglieder

Armin Maier, Gerhard Held

Neuwahlen Vorsitzende

Gabriele Nurna, Matthias Eberhart Kassierer

Joachim Schädle Schriftführer

Philipp Eberhart Beisitzer aktiv

Stefan Bitzer, Julia Eberhart, Thorsten Endlichhofer Beisitzer fördernd

Markus Wiedemann Jugendleiterin

Simone Hutt, Stellvertretende Jugendleiterin

Bettina Bachan Jugendvertreter

Hanna Eberhart, Jonas Schmid Beisitzerin Jugendteam

Angelina Stehle