Geislingen-Binsdorf - Die Festhalle Binsdorf-Erlaheim ist am Samstag vor Muttertag der Ort für einen besonderen musikalischen Abend – dieses Jahr endlich einmal wieder: Nach langer Pause fand nun wieder das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Binsdorf statt. Diesmal ohne Gastkapelle, dafür mit neuem Vorstufenorchester Geislingen-Binsdorf-Erlaheim und natürlich der Jugendkapelle.

Plätze füllen sich schnell

Sehr schnell füllten sich die Sitzplätze, bis zum Konzertbeginn mussten weitere Stühle herangeschafft werden, damit alle Besucher ihren Platz einnehmen konnten. Pünktlich um halb acht begrüßte Vorständin Gabriele Nurna die vollbesetzte Halle und übergab an das neue Vorstufenorchester Geislingen-Binsdorf-Erlaheim. Emma und Hanna Eberhart führten die Zuhörer gekonnt durch das Programm des Vorstufenorchesters und der Jugendkapelle. Gespannt wurden die ersten Schritte des Vorstufenorchesters auf der Bühne verfolgt.

Jungmusiker mit Zugabe

Für "Majestic March" und "Power Rock" erhielten die jüngsten Musiker vom Publikum viel Applaus – und legten mit Aushilfsdirigentin Bettina Bachan direkt eine rockige Zugabe mit. Die Jugendkapelle entführte mit "Odilia" zu den Nachbarn nach Frankreich. Die mittelalterliche Tanzmusik zu Beginn und Ende wurde von den Holzbläsern geprägt. Mit den schönsten Melodien aus "Der König der Löwen" verabschiedete sich die Jugendkapelle – die Jungmusiker um Musikdirektor Thomas Michelfeit durften aber nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen.

Stadtkapelle ganz euphorisch

Die Euphorie der Stadtkapelle konnte man bis in die hinteren Ränge spüren: "Die hatten einfach richtig Spaß da oben!", sagte ein Besucher. Antje Conrad bereitete das Publikum außerordentlich charmant auf die einzelnen Konzertstücke vor. Mit "ACES", einem atemberaubenden, teils turbulenten Flug, startete der letzte Konzertteil. Verantwortlich für das musikalische Cockpit ist seit 22 Jahren Musikdirektor Thomas Michelfeit, mit ihm hat die Stadtkapelle ebenfalls schon viele Turbulenzen gemeistert. "Feiern Sie mit uns das Leben", lud Antje Conrad die Zuhörer ein. "Fiesta de la Vida" holte die weißen Sandstrände, das Meer und die Lebensfreude in die Halle. Ein besonderes Stück für die Binsdorfer, da sie sich damit am 3. Juli in Geislingen der Fachjury stellen.

Zehn Jahre – zehn Stücke, dachte sich Angelina Stehle und stellte ein buntes Potpourri von Werken zusammen. So entstand "SKB in concert".

Nachdem es mit "West Side Story" an den Broadway ging, folgte das letzte Musikstück "Balkan Dance". Die besonderen Melodien und Rhythmik, viele Solopassagen sowie ein herausragendes Schlagwerk rundeten den Konzertabend ab.