Seit mindestens 250 Jahren greifen die Binsdorfer zu den Instrumenten. Die älteste Aufzeichnung wurde von Karl Weckenmann in der Heiligenrechnung der Kirchengemeinde Dormettingen gefunden. Sie stammt vom St.-Clemens-Fest im Jahr 1773. Das nicht alltägliche Jubiläum wird im ehemaligen Klosterstädtle mit gleich mehreren Veranstaltungen gefeiert. Ein erster Höhepunkt war das Konzert am Samstag, in das, selbst für die Gastgeber überraschend, hochkarätige Ehrungen eingebettet waren.

Die Vorsitzende Gabriele Nurna wusste zwar, dass Bürgermeister Oliver Schmid sprechen will, dass der Verein aber obendrein noch die Ehrenplakette der Stadt Geislingen bekommt, war bis zur letzten Minute ein gut gehütetes Geheimnis. Dementsprechend baff war sie – ihr Vorstandskollege Matthias Eberhart natürlich ebenso.

Die Ehrenplakette ist die höchste Auszeichnung für Vereine

Bevor die Binsdorfer den extra für die 250-Jahr-Feier komponierten Jubiläumsmarsch „Ein Viertel Jahrtausend“ schmetterten, zog der Schultes schon mal ein Fazit nach dem rund dreistündigen Programm: „Es war grandios, fulminant.“ Er blickte zurück auf die Anfänge der Blasmusik im Geislinger Ortsteil. „Der runde Geburtstag stellt einen bemerkwerten Meilenstein in der Geschichte dar.“ Mit ihrer Musik ziehe die Kapelle, die in der Höchststufe spiele, seit Generationen das Publikum in ihren Bann, „sie ist ein wahrer Schatz für unsere Stadt“. Die Ehrenplakette der Stadt Geislingen – die höchste Auszeichnung an Vereine – sei deshalb ein Zeichen des Dankes für die harte Arbeit. Lobend erwähnte der Bürgermeister auch Gabriele Nurna, die seit fast 30 Jahren dem Verein und einem „herausragenden Orchester“ vorstehe.

Die Stadtkapelle Binsdorf erhielt die Ehrenplakette der Stadt Geislingen. Das Bild zeigt (von rechts) Bürgermeister Oliver Schmid, die Vorsitzenden Gabriele Nurna und Matthias Eberhart, den stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Pauli und Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger bei der Überreichung der nur selten vergebenen Auszeichnung. Foto: Schweizer

„Wir sind stolz auf diese lange Musiktradition“, befand auch Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger. Die Stadtkapelle sei ein fester Bestandteil des Gemeinwesens. Trotz Corona leide der Verein unter keinen Nachwuchssorgen.

Einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg trägt Musikdirektor Thomas Michelfeit. „Er und die Kapelle gehören einfach zusammen“, weshalb sich Weger wünscht, dass dies noch lange so bleiben wird. Seit Dezember 2000 schwingt Michelfeit den Taktstock. Seither erzielte die Stadtkapelle einen Erfolg nach dem anderen.

Seit 2020 ist Thomas Michelfeit Ehrenmitglied

2020 ernannte der Verein Thomas Michelfeit zum Ehrenmitglied, 2022 bekam er die Dirigentennadel in Gold mit Diamanten. Gekrönt wurde die musikalische Bilderbuch-Laufbahn nun mit der Ehrenplakette der Stadt Geislingen, die der Ortsvorsteher überreichte.Er wünschte der Stadtkapelle „weiterhin viel Begeisterung für die Musik und eine gute Kameradschaft“.

Fortgesetzt werden die Jubiläumsfeierlichkeiten am 27. Mai. An diesem Samstag vor Pfingsten richtet die Stadtkapelle das elfte Kreisverbands-Musik-Fußballturnier auf dem Sportgelänge Reutwasen aus. Ab 17 Uhr wird gekickt, ab 20 Uhr zur Musik von „Honk & Blow“ gefeiert. Am Samstag, 8. Juli, marschieren die Musiker ab 16 Uhr von der oberen Bushaltestelle aus durch den Ort in Richtung Friedhof, wo eine Totenehrung abgehalten wird. Ein Platzkonzert vor dem Rathaus schließt sich an. Beim Sommerhock, das mit einem Ehemaligen-Treffen verbunden wird, tritt am Samstag, 29. Juli, ab 18 Uhr bei der Firma Solera neben den Gastgebern die Stadtkapelle Schömberg auf.

Im Oktober wird dann groß gefeiert

Die eigentliche Jubiläumssause steigt vom 6. bis 8. Oktober. Den Auftakt bildet am Freitag ein Weinfest mit musikalischen Gästen aus Heiligenzimmern, Winzeln und Stuttgart-Hofen. Blasmusik der Spitzenklasse bietet am Samstag ab 19.30 Uhr das Tiroler Blechbläser-Ensemble „Viera Blech“. Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei allen Musikern, beim Autohaus Bauer im Blütenweg 14 in Binsdorf und per Vorabüberweisung erhältlich. Als Vorgruppe tritt die Band „Speikobra“ auf.

Den Festsonntag läutet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Halle ein. Die Messe und den anschließenden Frühschoppen umrahmt der Musikverein Rangendigen. Das weitere Programm gestalten die Nachbarvereine aus Geislingen und Erlaheim. Zum ersten Mal ist dann auch die neuformierte Jugendkapelle Binsdorf-Dormettingen zu hören. Dem Auftritt geht vom 7. bis 10. September ein gemeinsames Jugendlager im Pfarrhaus in Dormettingen voraus.