Zum Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Binsdorf war die Festhalle rappelvoll. Gabriele Nurna begrüßte als Vorsitzende der Stadtkapelle die zahlreichen Konzertbesucher, darunter einige Ehrengäste.

Den Konzertabend eröffnete die neu gegründete Jugendkapelle Geislingen – Binsdorf – Erlaheim unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Michelfeit. Charmant durch das Programm der Jugendkapelle führte Hanna Eberhart.

Die Nachwuchsmusiker hatten einige Stücke vorbereitet, die sie gekonnt darboten wie „Music for Happiness“ und „Highlights from Frozen“. Als Zugabe spielten sie den Popsong „Shape of You“.

60 Musiker aus Spaichingen

Im Anschluss nahmen die Musiker der Stadtkapelle Spaichingen auf der Bühne Platz – fast 60 Musiker. Unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Uttenweiter begeisterte das Orchester die Konzertbesucher mit bekannten und unbekannten Melodien. Gespielt wurden Stücke wie „Grüße aus Hannover“, „Armenische Tänze“, „A Walk in New Orleans„ und das „City Medley“. Durch das Programm der Spaichinger Konzertpartner führte Wolfgang Dreher.

Die gastgebende Kapelle aus Binsdorf Foto: Schreiber

Weiter im Programm ging es dann mit den Gastgebern, der Stadtkapelle Binsdorf, unter der Leitung von Thomas Michelfeit. Antje Conrad moderierte die Stücke an. Ihr Konzertrepertoire umfasste die marschierenden Rhythmen von „Persis“ und „Egmont“ setzte ein musikalisches Denkmal an Graf Lamoral von Egmont. „Puls“ bot facettenreiche und schnell wechselnde Melodien. Mit dem Stück „Aretha“ spielten sie eine Homamge an die „Queen of Soul“, Aretha Franklin. Freude am Musizieren brachten die Musiker durch verschiedene Begegnungen zum Ausdruck. Als Zugabe folgte der Marsch „Unter dem Sternenbanner“.

Alle drei Kapellen waren mit ihren Darbietungen eine gute Werbung für die Blasmusik – egal ob im Zusammenspiel oder durch hervorragende Soli.