Stadtkämmerer Timo Müller wechselt: Abschied von Haigerloch nach 20 Jahren

1 Timo Müller blickt seiner neuen Aufgabe als Stadtkämmerer von Burladingen mit froher Erwartung entgegen. Foto: Privat/Privat

Über 20 Jahre war er der Herr der Haigerlocher Finanzen – jetzt verlässt Stadtkämmerer Timo Müller die Verwaltung der Felsenstadt und sucht eine neue berufliche Herausforderung.









Diese liegt bei der Stadtverwaltung in Burladingen. „Die Gespräche die ich dort im Vorfeld geführt habe waren gut und es hat alles zusammengepasst“, erklärt Müller gegenüber unserer Zeitung seine Entscheidung, sich auf die in Burladingen ausgeschriebene Stelle als Stadtkämmerer zu bewerben und damit in die Fußstapfen von Berthold Wiesner zu treten.