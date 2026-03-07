Stadtjugendpflege in Weil am Rhein: Das La Loona ist bei den Jugendlichen enorm gefragt

Trotz personeller Engpässe konnte die Stadtjugendpflege in Weil am Rhein im Jahr 2025 viel, aber nicht alles, was sie sich vorgenommen hatte, umsetzen.
Ein herausforderndes Jahr liege hinter der Stadtjugendpflege, erläuterte Kullakowski-Göhner im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss (KSVA). Den Eintritt von Verena Eyhorn in die Elternzeit Ende 2025 musste das Team bis Oktober kompensieren. Erst dann konnte ihre Leitungsposition mit einem Deputat von 70 Prozent wieder besetzt werden. Allerdings verließ dann im Oktober Akebia Gayer die Stadtjugendpflege, so dass Streetworker Janosch Glattacker, der zuvor schon im Jugendcafé ausgeholfen hatte, sporadisch auch noch im Friedlinger La Loona einspringen musste.