Matthias Jendryschik, Leiter Stabsstelle Stadtmarketing (von links), Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier und Oberbürgermeister Jürgen Roth stellen die neue Kampagne anlässlich des Jubiläumsjahrs vor.

Mit einer neuen Kampagne und einem bunten Strauß an Veranstaltungen möchte die Doppelstadt in das Jubiläumsjahr 2022 starten. Zum 50. Geburtstag von VS wird das Oberzentrum nicht nur Literaturhauptstadt, es gibt auch ein Blasmusikfestival.















Villingen-Schwenningen - "Heimatheimatstadt" lautet das neue Motto von Villingen-Schwenningen. Die Stadt, in der es – wie es Stadtmarketing-Chef Matthias Jendryschik formuliert – "echte Vielfalt und vieles doppelt" gibt, möchte mit diesem Slogan in das Jubiläumsjahr starten. Oberbürgermeister Jürgen Roth: "Die Kampagne wird den einen abholen, der andere muss sich vielleicht noch daran gewöhnen."

Familie von elf Stadtbezirken

Aber mit frischem Elan möchte man in das 51. Jahr der Doppelstadt gehen. Und: Dabei sollen, wie Roth in einem Pressegespräch erklärt, nicht nur die beiden großen Stadtteile eine Rolle spielen. "Wir sind eine Familie von elf, die die große Stadt bilden", spielt der OB auch auf die neun kleinen Stadtbezirke an.

Im Mittelpunkt, so hatte sich dies auch der Gemeinderat gewünscht, sollen die Bürger stehen, die Gemeinschaft und Vielfalt solle herausstechen – gleichzeitig möchte man die Vereine aktiv mit einbinden. Das wird auch bei dem Programm deutlich, das die Verantwortlichen erarbeitet haben.

Großes Blasmusikfestival

So findet neben dem Auftakt am Hölzlekönig an Neujahr beispielsweise zum Tag des Chorgesangs "VS singt" statt, bei dem Mitglieder der Vereins-, Schul- und Kirchenchöre ihre Stimmen erklingen lassen sollen.

Eine große Rolle spielen die Vereine und freien Kulturträger darüber hinaus beim großen Blasmusikfestival in der Villinger Innenstadt mit Auftritten einer großen Brass-Band und Biergartenatmosphäre. Als "große Geburtstagsparty" ist dabei die Schwenninger Kulturnacht gedacht, welche ohnehin in den Jahresveranstaltungskalender eingebunden ist.

Viele weitere Jubiläen

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier stellt in diesem Zusammenhang klar: "Mit 250 000 Euro kommt man nicht weit." Diesen Betrag hatte der Gemeinderat für das Stadtjubiläum zur Verfügung gestellt – einige Veranstaltungen wie die Kulturnacht würden aber ohnehin über das Kulturbudget laufen. Weitere große Veranstaltungen seien trotz Sponsoren nicht möglich gewesen.

Mit eingebunden in das vielfältige Programm im kommenden Jahr sind aber auch 20 weitere Jubiläen, wie beispielsweise 100 Jahre SV Mühlhausen, 300 Jahre Glasmacherschaft Herzogenweiler oder 150 Jahre Katzenmusik. "Der Kalender wird vollgepackt sein", fasst es Jendryschik zusammen.

VS wird Literaturhauptstadt

Ein weiterer Höhepunkt: Die Doppelstadt ist im Jubeljahr Literaturhauptstadt des Landes. So werden in VS im nächsten Herbst die 39. Literaturtage Baden-Württemberg stattfinden – mit namhaften Autoren und vielen Veranstaltungen.

Und wie sieht es mit mögliche Einschränkungen durch Corona aus? "Wir müssen das erste halbe Jahr schauen, wie sich die Anderszeit entwickelt", so Roth. Das habe man auch mit Blick auf die Fasnet im Blick. Im Mittelpunkt werde dabei sicherlich das 2G-Modell stehen, welche Feste ohne Maske möglich macht. Bei den städtischen Veranstaltungen im Inneren werden man deshalb diesen Weg gehen.

Die Verantwortlichen wie Roth sind sich mit Blick auf das Jubiläumsjahr sicher: "Wir erhalten eine große Strahlkraft". Das Jahr soll also genutzt werden, um die Doppelstadt weit über die Grenzen der Region zu präsentieren. Und zwar, so Jendryschik, "wie Zwillinge: unzertrennlich verbunden, aber nicht immer einig" in jedem Fall jedoch "echt und authentisch".

Info: Termin im VS-Jubiläumsjahr

1. Januar: Auftaktveranstaltung am Hölzlekönig, direkt nach dem Neujahrsschießen

14. Mai: "VS singt" auf dem Osianderplatz in Villingen

25. Juni: Blasmusikfestival in der Villinger Innenstadt 2. Juli: Lange Schwenninger Kulturnacht

17. September: Lange Tafel zwischen Villingen und Schwenningen

23. September bis 24. Oktober: 39. Literaturtage Baden-Württemberg

Weitere Informationen unter: www.heimatheimatstadt.de