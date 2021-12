1 Von Januar bis Oktober war die Stadthalle Rottweil das Kreisimpfzentrum. Foto: Semenescu

In einem normalen Jahr hätte die Stadthalle Rottweil mit 85. 000 Euro an Mieteinnahmen rechnen können. Doch was ist in Corona-Zeiten schon normal: Durch Dauerbelegung mit dem Impfzentrum und als Sitzungssaal für Gremien wegen der Hygiene- und Abstandsauflagen sind es 480. 000 Euro.















Link kopiert

Rottweil - Statt Bühne für Musical, Tribute-Show oder Comedy-Abend und Hochzeit war die Stadthalle Rottweil von Januar bis Oktober im Landkreis die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich impfen lassen wollten. Dann kam die Entscheidung des Landes, die Kreisimpfzentren zu schließen, da die Frequenz zu diesem Zeitpunkt stark nachgelassen hatte. Wie in den Monaten zuvor ist die Halle, die eigentlich Platz bietet für bis zu 1000 Gäste, seither Tagungsort verschiedener Gremien. Stadt- und Kreisräte nutzen sie für ihre Treffen, wenn im eigentlichen Sitzungssaal der gebotene Abstand nicht eingehalten werden könnte.

Fluch der Corona-Zeit einerseits – aber ebenso Mieteinnahmen in unerwarteter Höhe, wenn auch gleichzeitig der Aufwand ein anderer ist. "Voraussichtlich werden wir 2021 in der Stadthalle bis Jahresende Einnahmen von 480 000 Euro haben", kann Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadtverwaltung Rottweil, auf Anfrage sagen. Zum Vergleich macht er deutlich: "Bei der aktuellen Preisstruktur hätten wir 2021 in einem ›normalen‹ Jahr mit Einnahmen von 85 000 Euro rechnen können." Die Schlussrechnung für das Kreisimpfzentrum stehe allerdings noch aus.

Dass sich die Mieteinnahmen also mehr als verfünffachen hat einen einfachen Grund. "Begründet sind die höheren Einnahmen durch die tägliche Auslastung der Halle durch das Kreisimpfzentrum von Januar bis Oktober", sagt Hermann. "Eine solche tägliche Auslastung ist in normalen Jahren eben bei weitem nicht der Fall." Allerdings macht er auch deutlich, dass den Einnahmen auch höhere Betriebskosten gegenüber stehen. Und mit einem höheren Aufwand für Reparaturen durch Abnutzungen und Verschleiß bei Beleuchtung, Stromversorgung und Belüftung sei durch die intensivere Nutzung sicherlich früher zu rechnen.