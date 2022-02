4 Mit einer Light-Show wird die Veranstaltung ins richtige Licht gesetzt. Foto: Szymanski

Balingen - Angelina nimmt einen der glitzernden Schuhe ehrfürchtig in die Hand. Ihre Augen leuchten: "Solche Stiefel zieht Jazzy zum Wrestling an", stellt sie an der Theke der Balinger Stadthalle fest. Das Mädchen wohnt nämlich wie Jazzy Gabert, die im Wrestling-Ring Alpha Female genannt wird, in Bisingen. Sie kennt die Gründerin der Promotionsfirma Sirius Sports Entertainment, Wrestling noch nicht. Aber das ausgesprochen gut gelaunte und für jede Grobheit aufgeschlossene Publikum ist an diesem Wrestling-Abend am Sonntag in der Balinger Stadthalle offenbar bestens mit den Spielregeln vertraut. Es buht, klatscht rhythmisch, gibt Kommentare, schreit sich die Seele aus dem Leib.

Graue Nebel wallen, die Musik donnert, der eher schmale Ringrichter im ziemlich güldenen Hemd, er gongt. Und los geht’s. Körper krachen gegeneinander, Saltos werden geschlagen, rückwärts, vorwärts. Es gibt ordentlich was auf die Mütze, aufs unbehaarte oder zauselige Haupthaar, Fäuste fliegen, Tritte verfehlen ihr Ziel oder auch nicht und so manche Frisur, wenn vorhanden, geht dahin. Es gibt kurze Ringkämpfe, Schwitzkasten, ein bisschen Würgen, Haare zerren, den Hals verdrehen. Und manches schaut aus wie das sittenwidrige und zu Recht verbotene Zwergewerfen.

Der Krach, wenn die athletischen Körper auf den Boden des Rings aufschlagen, ist ohrenbetäubend. Eigentlich müssten schon auf Grund dessen der kompakte Kämpfer und der lange Kerl mit dem schwarzen Rauschebart körperlichen Totalschaden erleiden. Aber es ist Wrestling, eine Mischung aus allem, was wehtut.

Viel Körperbeherrschung

Doch es ist auch Sport, ein Kraftsport mit viel Körperbeherrschung und vor allem mit ziemlich viel Show. Denn vor allem müssen die Kämpfer grimmig aus ihren bunten Kostümen schauen, gutturale Schreie ausstoßen, das Publikum anheizen oder ein wenig zurechtweisen. Aber die vielen jungen und jung gebliebenen Männer und nicht wenige Kinder lassen sich nicht einschüchtern. Irgendwie wirkt das auf Wrestling-Neulinge wie eine große, eingeschworene Familie, die genau weiß, auf was es ankommt: einfach mal richtig krakeelen, sich ein wenig gehen lassen und die Männlichkeit, oder was man dafür hält, feiern.

Nur Männlichkeit? Pah – Jazzy mit dem schönen bürgerlichen Namen Marie Kristin hat es allen gezeigt. Sie und die anderen Ladys können auch ganz schön hinlangen, Mut zeigen, akrobatische Figuren sehen lassen und dennoch Frau sein. Das treiben sie sogar auf die Spitze, die Monica und die Stefanie, indem sie nicht schreien wie die männlichen Sportler, sondern fast im Ultraschall quietschen.

Mehr als Zickenkrieg

Und doch wird im Ring mehr als ein Zickenkrieg geboten. Da wird ein durchtrainiertes Bein festgehalten, kurz mal in die Nieren getreten, an den Haaren gezerrt oder Arme verdreht. Mitunter sieht es aus wie Kickboxen, dann wie ein sportlicher Tanz mit einer besonderen Choreografie. Das Publikum feiert die Wrestlerinnen ob ihrer Leistungen und Show-Einlagen, wenn auch zurückhaltender, fast ein wenig höflich.

Das aber ist nur ein Teil eines Wrestling-Abends, der gut drei Stunden wummerte, leuchtete und krachte. Ein A Capella Chor stimmte die Zuschauer mit der Europa-Hymne ein, bezaubernde Tanzgirls schwangen ihre wohlgeformten Beine, eine Heavy-Metal-Band dröhnte und der Moderator rief die Namen der Wrestler Drake, Joe, Carnage, Toni und den anderen nach der Manier von Ring-Sprechern wie Michael Buffer auf, indem er diese mit aufsteigender Stimme lauthals brüllte. Auch das gehört dazu. Das hält die Spannung, das weist auf Sport und Wettkampf hin und lässt mitfiebern.

Und dann die Chefin dieser ausgesprochen unterhaltsamen Show - Jazzy Gabert. Ein Bild von einer Frau: athletisch gebaut, schön, kostümiert mit Lederbustier und mit roter Punkfrisur. Sie kämpft heute nicht – obwohl: am Show-Ende holt sie eben mal mit Links zwei aufmüpfige Kämpfer von den Beinen. Ihre glitzernden Wrestling-Stiefel hat sie im Schrank gelassen.