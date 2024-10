Der Autor Boris Pfeiffer ist anlässlich des Frederick-Tages am Mittwoch, 23. Oktober, in der Stadthalle Museum in Hechingen zu Gast. Er liest aus „Die drei ??? Kids“.

Anlässlich des Frederick-Tages liest Boris Pfeiffer am Mittwoch, 23. Oktober, ab 16 Uhr in der Stadthalle Museum aus „Die drei ??? Kids“ vor. Veranstalter sind die Stadtbücherei Hechingen sowie das Sachgebiet Tourismus und Kultur der Stadt Hechingen.

„Die drei ??? Kids“ erzählt von den jungen Detektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews im Alter von circa zehn Jahren und wie diese spielerisch in spannende Kriminalfälle geraten, die sie mit Verstand, Mut und Witz lösen.

Lesen Sie auch

Boris Pfeiffer arbeitete auch als Regisseur in Theatern

Boris Pfeiffer wurde 1964 in Berlin geboren. Er machte Abitur, wurde Buchhändler und Taxifahrer, studierte Sprachwissenschaften und Landschaftsplanung sowie Drehbuch an der Berliner Filmhochschule. Er arbeitete als Regisseur an verschiedenen Theatern. 1994 wurde sein erstes Theaterstück für Kinder am Berliner GRIPS-Theater uraufgeführt. 2003 debütierte er mit dem Kinderbuch „Kirsikka und Buttermilch“. Inzwischen hat er über 100 Kinderbücher, Krimis, Theaterstücke, Hörspiele und Musicals geschrieben. Die meisten Kinder kennen ihn als einen der Autoren der Kultreihe „Die drei ??? Kids“.

Die Vorlesung für Kinder ab sechs Jahren dauert rund 90 Minuten. Karten kosten für Erwachsene acht Euro, für Kinder sechs Euro. Karten sind ausschließlich an der Tageskasse zu kaufen. Bestellungen für Gruppen ab zehn Kindern nimmt das Sachgebiet Tourismus/Kultur/Hohenzollerisches Landesmuseum der Stadt Hechingen unter Telefon 07471/940-117 entgegen. Der Preis pro Kind beträgt dann fünf Euro. Pro zehn Kindern ist eine Begleitperson frei.

Weitere Infos: www.hechingen-tourismus.de