Stadthalle Balingen: Tanz-Show verzaubert Publikum

Jedes Jahr präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer bei der Tanzgala der OG’s Dance Crew was sie in den vergangenen Monaten mühevoll einstudiert haben. Die Zuschauer waren begeistert und belohnten die Auftritte mit reichlich Applaus.

Raunen und Entzücken bei den kleinen Tänzerinnen, fast schon frenetischer Jubel, pfeifen, trampeln bei den größeren: die gut 250 Mitwirkenden bei der Tanzgala der OG’s Dance Crew in der restlos ausverkauften Balinger Stadthalle wurden regelrecht gefeiert. Denn bei Dutzenden kunterbunten, wirbelnden und gute Laune verbreitenden kurzen und knackigen Sequenzen rund um das Thema Weihnachten gerät man schon beim puren Zuschauen außer Atem und Rand und Band.

Da fliegen Haare, wackeln neckisch die Hüften, werden Beine gekreuzt und hoch in die Luft gehoben und am Schluss mitunter elegant hingefallen. Das alles in der Gruppe, absolut synchron und dabei immer schön lächeln. Das will geübt sein. „Ein gutes halbes Jahr haben wir dazu gebraucht“, verrät Chefin Olesja Temaj am Rande der Veranstaltung. Zuletzt drei Stunden täglich hingegen hat sich eine junge Frau Zeit genommen, damit es klappt bei ihrem Solo-Auftritt als Ballett-Tänzerin mit Spitzenschuhen und Tutu, verrät eine Cousine von ihr, die auf dem ersten Rang Platz genommen hat.

Minis tanzen als Geschenk verpackt

Es ist einfach bezaubernd, wie sich die ganz Kleinen, etwa Dreijährigen, nach der Musik „In der Weihnachtsbäckerei“ auf der Bühne bewegen, als würden sie das immer tun. Oder die Minis tanzen selber als Geschenk verpackt vor dem stilisierten Weihnachtsbaum mit riesengroßen Geschenkpaketen davor.

Viele kreative Köpfe am Werk

Wer hat nur die Kulisse und all die Kostüme hergestellt, die bei jeden einzelnen, kind- und jugendgerecht kurzen Weihnachts-Schnipseln das Auge überraschen – zum Bespiel in Grün, Weiß, Rot wie die mexikanische Flagge zur Musik des Ohrwurms Feliz Navidad von José Feliciano, der derzeit in vielen Geschäften dudelt. „Wir haben wieder sehr viele kreative Köpfe motivieren können für diese Tanzgala. Alleine ist das nicht zu schaffen“, sagt dazu Olesja Temay, die Tänzer in der dritten Generation in ihrer Schule begrüßen kann.

Begeisterung für Hip Hop, Jazz-Dance, Zumba und Ballett

Voll des Lobes ist sie auch für ihr Tanzschul-Team, das es schafft, so viele junge Menschen fürs Tanzen von Hip Hop, Jazz-Dance, Zumba bis hin zu klassischem Ballett zu begeistern und die Schüler für eine Show wie diese fit zu machen. Derweil wirbeln Schneeflöckchen über die Bühne oder es tanzt der Weihnachtsmann Hip Hop, umrahmt von tanzenden Zuckerstangen. Der Lohn für alle Mühe und die famosen Leistungen bleibt nicht aus: Wie ein Winter-Orkan braust am Schluss minutenlang der Applaus durch die Stadthalle.