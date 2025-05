Stadthalle Balingen: Schwerer Metal und artistische Leichtigkeit vereint

1 Mehr als ein Dutzend Artisten und sechs Musiker standen auf der Bühne. Foto: Schatz Ein weiteres Mal hat „Rock the circus“ in der Stadthalle Balingen ein begeistertes Publikum unterhalten.







Bereits mit dem Opener „Sweet Child O’Mine“ von den Guns’n’Roses machte das Ensemble aus sechs Musikern und mehr als einem Dutzend Artisten die Sache klar: Bei „Rock the Circus“ ging es in der Stadthalle um harten Rock und die Kunst, diese Musik mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Eleganz der artistischen Darbietungen zu verbinden. Ob dies gelang, war keine Frage. Die Show riss die Zuschauer von der ersten Minute an mit auf eine rasant-verrückte Reise durch die schwindelerregende Welt artistischer Darbietungen. Anhaltender Applaus nach gut zwei Stunden bestätigte: Die rockige Zirkus-Show war eine klare Punktlandung.