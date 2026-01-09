Stadthalle Balingen: Mittermeier, Hans Zimmer und Co. – das Programm 2026

2026 wartet die Stadthalle mit einem vielseitigen Kulturprogramm auf. Fußballexpertentalks, die besten Pressebilder und wahre Comedians – das alles gibt es in der Eyachstadt.
Lust auf einen „Roadtrip through the Länd“? Am 17. Januar sind Die Blues Brothers in der Stadthalle auf besonderer Mission unterwegs. Temporeich touren sie auf einem klapprigen Mofa durch die schwäbische Provinz. Im Gepäck: viel schwäbischer Lokalkolorit und eine Live-Band. Das Musical mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen, frei nach dem Kultfilm von John Landis, beginnt um 19.30 Uhr.