Stadthalle Balingen: Mittermeier, Hans Zimmer und Co. – das Programm 2026

2026 wartet die Stadthalle mit einem vielseitigen Kulturprogramm auf. Fußballexpertentalks, die besten Pressebilder und wahre Comedians – das alles gibt es in der Eyachstadt.

Lust auf einen „Roadtrip through the Länd“? Am 17. Januar sind Die Blues Brothers in der Stadthalle auf besonderer Mission unterwegs. Temporeich touren sie auf einem klapprigen Mofa durch die schwäbische Provinz. Im Gepäck: viel schwäbischer Lokalkolorit und eine Live-Band. Das Musical mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen, frei nach dem Kultfilm von John Landis, beginnt um 19.30 Uhr.

Nur einen Tag später, am 18. Januar, kommt um 18 Uhr eine der berühmtesten Operetten von Johann Strauß (Sohn) in der Balinger Stadthalle zur Aufführung: „Die Fledermaus“. Die Neue Operette Wien inszeniert sie als schwungvolle Neuproduktion mit viel Charme, Wiener Flair und bekannten Melodien wie „Mein Herr Marquis“ und dem vor Lebenslust sprühenden „Im Feuerstrom der Reben.“

Das sind nur zwei von vielen Veranstaltungen, die die Stadthalle Balingen im Jahr 2026 bieten wird. Eine Übersicht:

Brücke Balingen–Bangladesch

Von der Welt der großen Operette zum großen Benefizkonzert: Einen musikalischen Brückenschlag vollzieht am 25. Januar um 18.30 Uhr der Verein Brücke Balingen–Bangladesch. Mit seinem „Lichtblick-Konzert“, das eindrücklich vor Augen führt, dass Musik weder Grenzen noch Mauern kennt und dem Krieg trotzt, startet er ins Jubiläumsjahr 2026.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Brücke Balingen–Bangladesch spielen die Pianistin Oksana Stechyshyn, die Sopranistin Bohdana Schibarew und die Geigerin Yelyzateva Zaitseva an diesem Abend ohne Honorar. Beim Konzert in der Stadthalle werden jedoch Spenden erbeten, um den durch Grauen Star erblindeten Menschen in Bangladesch sowie traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Ukraine einen „Lichtblick“ zu schenken. Realisieren werden die Projekte der Förderverein Brücke Balingen-Bangladesch und der Verein Hoffnungszeichen.

„Firlefanz!“

Fans des schwäbischen Comedy-Kabaretts kommen am 28. Januar um 19.30 Uhr in der Eyachstadt auf ihre Kosten: In ihrem neuen Programm mit dem Titel „Firlefanz!“ nehmen die Kächeles das moderne Leben ins Visier und servieren es mit einer ordentlichen Portion Wortwitz, Ironie und viel Chaos.

Hans Zimmer

Im wahrsten Sinne des Wortes filmreif geht es in Balingen am 29. Januar zu. Mit „The Music of Hans Zimmer & Others“ tauchen Filmorchester, Chor, Solisten und ein Stargast ab 20 Uhr in die symphonischen Klangwelten von Hans Zimmer (und anderen) ein.

„Doppelpass on Tour“

Im Fußball bezeichnet er einen zweifachen Ballwechsel, auf der Bühne eine humorvolle Interaktion mit dem Publikum – rund um die schönste Nebensache der Welt: Am 4. Februar um 20 Uhr ist „Doppelpass on Tour“ in Balingen zu Gast. Zum festen Team der Eventreihe gehören Sportmoderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler. In jeder Stadt ist außerdem ein Lokalmatador mit im Boot.

Deutsche aus Russland

Begegnungen finden nicht nur auf dem Spielfeld statt. Vielmehr sind sie ein fundamentaler Teil des menschlichen Daseins. Unter der Überschrift „Weißt du, wer wir sind? Deutsche aus Russland – Geschichte und Gegenwart“ bietet der Verein Happy Woman am Tag der Begegnung, am 14. Februar, bei freiem Eintritt ab 15 Uhr ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm über die Geschichte der Russlanddeutschen.

Kammerorchester Balingen

„Romantik pur“ – unter diesem Motto konzertiert das Kammerorchester Balingen am 22. Februar um 18 Uhr in der Stadthalle. Den 250. Geburtstag des Schriftstellers und Komponisten Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nimmt das Orchester an diesem Tag zum Anlass, um die Romantik in all ihren Facetten erlebbar zu machen.

Tanzstudio Attitude

Leidenschaft, Energie und kreative Bühnentechnik prägen die große Tanzshow des Tanzstudios Attitude. Der Titel „Legends“ ist dabei Programm: Am 28. Februar und 1. März, jeweils um 16 Uhr, wird in der Stadthalle eine mitreißende Inszenierung mit legendären Songs, ausdrucksstarken Choreografien und fantasievollen Kostümen geboten.

Michael Mittermeier

„Ich weiß, was du nächsten Sommer getan haben wirst“: Nach fast vier Jahrzehnten Comedy-Tour geht Comedian Michael Mittermeier dahin, wo er noch nie gewesen ist: in die Zukunft. Doch wie kommt man da hin? Das wird er am 5. März ab 20 Uhr verraten, wenn es in der Balinger Stadthalle heißt: „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“.

„Chocolat“

Eine süße Verführung gefällig? Allen, die dazu nicht nein sagen können, wird die sinnliche Komödie „Chocolat“ munden. Erzählt wird die Geschichte am 6. März um 19.30 Uhr von einem virtuosen Quartett um den Akkordeonisten Valentin Butt und den Geiger Roland Satterwhite – und vom Schauspieler-Paar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer.

„Romeo und Julia Today“

Eine weltberühmte Liebesgeschichte in modernem Gewand bringt am 26. März um 19.30 Uhr das Odyssey Dance Theater aus den USA in Balingen auf die Bühne. „Romeo und Julia Today“ ist ein mitreißendes Stück, das die Zuschauer auf eine faszinierende Reise in die magische Welt des Tanzes mitnimmt.

Comedian Osan Yaran

Er liebt den Wahnsinn – „Aus Prinzip!“: Genau so heißt das brandneue Programm, mit dem Comedian Osan Yaran am 3. Mai um 19 Uhr in Balingen gastiert. Und am Ende wird sich dann herausstellen, ob Osans Alltag wirklich Wahnsinn ist – oder doch eher sein Blickwinkel.

World Press

Vom 21. Mai bis 14. Juni sind wieder die besten Pressefotos der Welt in Balingen zu sehen. Die World Press Photo Ausstellung zeigt einmal mehr preisgekrönte Bilder in einer weltweiten Wanderausstellung.

Bernd Kohlhepp

Kommt es zur Eskalation? Der Mann in Grün sieht jedenfalls rot. Denn es gibt so viele Dinge, über die sich Bernd Kohlhepp aufregen kann. „Hämmerle eskaliert“ – am 8. Juli um 20 Uhr beim Open Air vor der Stadthalle.

Tanzgala 2026

Im wahrsten Sinne des Wortes märchenhaft wird es dann vier Tage später, am 12. Juli. Um 16 Uhr geht die Tanzgala 2026 über die Bühne. Bei der Disney-Dance-Show präsentiert OG’s Dance Crew eine zauberhafte Mischung aus Ballett, Jazztanz und Hip-Hop, getanzt von Schülerinnen und Schülern der Tanzschule.

Kultreporter Alfons

Und wer Lust auf eine Begegnung mit dem Kultreporter und Puschel-Philosophen Alfons hat, ist am 17. Dezember um 19.30 Uhr in der Balinger Stadthalle an der richtigen Adresse. Sein neues Programm, das den Titel „Klasse!“ trägt, ist ein Liebesbrief an Deutschland – und gleichermaßen ein Weckruf.