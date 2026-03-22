Stadthalle Balingen: „Kiss Forever“ legen überzeugenden Auftritt hin

Schlag auf Schlag

Dass sich eine textsichere Fangemeinde vor der Bühne eingefunden hatte, war vom ersten Takt an zu hören. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dem Geburtstagsständchen für den Fan in vorderster Reihe folgte „Shock me“ in memoriam Ace Frehley, des verstorbenen Ex-Gitarristen und Gründungsmitglieds von Kiss. Wie konnte es anders sein, als dass am Ende zu „Beth“ rote Rosen verteilt wurden, um mit den Zugaben „I was made for Lovin‘ you“ und „God gave Rock and Roll to You“ nach zwei Stunden Spielzeit fulminant zu enden. Die nahbare Band trat erstmals in Balingen auf. Dass es dabei nicht bleiben muss, dürfte nach diesem gelungenen Auftritt keine Frage sein.