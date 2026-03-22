Stadthalle Balingen: „Kiss Forever“ legen überzeugenden Auftritt hin

Kiss-Fans sind in Balingen voll auf ihre Kosten gekommen. Die international bekannte Tribute-Band Kiss Forever war zu Gast.
Eine kleine, aber feine Rock-Show wurde am Freitagabend in der Balinger Stadthalle geboten. Mit etwa 300 Besuchern, viele in Kiss-T-Shirts, blieb der Andrang zwar überschaubar, tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Die international bekannte Tribute-Band Kiss Forever, die 2025 ihr 30-jähriges Bestehen feierte, versprach bereits mit dem Intro „You want the best? You get the best!“ und ließ es sofort mit dem Hit „Shout it out loud“ krachen.