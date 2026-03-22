Stadthalle Balingen: „Kiss Forever“ legen überzeugenden Auftritt hin
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Vollgas auf der Bühne: „Balingen, do you love me?“ Foto: Schatz

Kiss-Fans sind in Balingen voll auf ihre Kosten gekommen. Die international bekannte Tribute-Band Kiss Forever war zu Gast.

Eine kleine, aber feine Rock-Show wurde am Freitagabend in der Balinger Stadthalle geboten. Mit etwa 300 Besuchern, viele in Kiss-T-Shirts, blieb der Andrang zwar überschaubar, tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Die international bekannte Tribute-Band Kiss Forever, die 2025 ihr 30-jähriges Bestehen feierte, versprach bereits mit dem Intro „You want the best? You get the best!“ und ließ es sofort mit dem Hit „Shout it out loud“ krachen.

 

Schlag auf Schlag

Dass sich eine textsichere Fangemeinde vor der Bühne eingefunden hatte, war vom ersten Takt an zu hören. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dem Geburtstagsständchen für den Fan in vorderster Reihe folgte „Shock me“ in memoriam Ace Frehley, des verstorbenen Ex-Gitarristen und Gründungsmitglieds von Kiss. Wie konnte es anders sein, als dass am Ende zu „Beth“ rote Rosen verteilt wurden, um mit den Zugaben „I was made for Lovin‘ you“ und „God gave Rock and Roll to You“ nach zwei Stunden Spielzeit fulminant zu enden. Die nahbare Band trat erstmals in Balingen auf. Dass es dabei nicht bleiben muss, dürfte nach diesem gelungenen Auftritt keine Frage sein.

 