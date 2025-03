Im Jahr 2025 begeht die Foto Kasenbacher GmbH in Schramberg ihr 100-jähriges Firmenjubiläum und ist damit heute eines der ältesten Fotogeschäfte in Baden-Württemberg und im Schwarzwald.

Hierzu gibt es eine Sonderausstellung des Stadtarchivs im Dieselmuseum der „Auto und Uhrenwelt Schramberg“ vom 19. März bis 30. September.

Am 20. März 1925 gab der Firmengründer, Fotografenmeister Franz Kasenbacher (1898 – 1985) in der Lokalpresse die Eröffnung einer „Werkstätte für Lichtbildkunst“ bekannt. Die Firmengeschichte reicht in ihren Ursprüngen sogar bis 1906 zurück.

Von 1925 bis 1969 baute Franz Kasenbacher das Geschäft auf, dem von 1969 bis 2000 sein Sohn, Fotografenmeister Karl Kasenbacher (1931 – 2003), folgte. Seit 2000 führen Fotografenmeister Martin Kasenbacher und Fotografin und Fotokauffrau Annette Kasenbacher den Familienbetrieb in dritter Generation.

Für Postkarten verwendet

Im Lauf der 100-jährigen Firmengeschichte entstand mit einem größtenteils erhalten gebliebenen Archiv aus Abertausenden von Fotos von Personen, Stadtansichten und Ereignissen aller Art ein einzigartiger stadtgeschichtlicher Schatz, dessen Bewahrung und Erschließung im öffentlichen Interesse liegt. In mehreren Ausstellungen und Veröffentlichungen wurden bereits viele dieser Zeitzeugen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und fanden in der Bürgerschaft stets großes Interesse.

Viele Fotos wurden auch für Postkarten verwendet, die das Bild der Stadt Schramberg geprägt haben. Insgesamt erschienen fast 2000 Postkarten, auch von anderen Orten in der Umgebung. Mit dem Aufkommen neuer Kommunikationsmittel verlor die Postkarte indes seit Ende der 1990er-/Anfang der 2000er-Jahre fast vollständig ihre frühere Bedeutung. Das Fotogeschäft hat daher die Produktion von Postkarten um 2010 aufgegeben, bietet aber bis heute Restbestände an.

Großer Beitrag fürs Stadtbild

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum würdigt das Stadtarchiv Schramberg den großen Beitrag des Fotogeschäftes für das Stadtbild mit einer Sonderausstellung beispielhafter Postkarten und bedankt sich für die stets freundschaftliche und heimatverbundene Unterstützung der Fotografenfamilie bei Ausstellungen und Veröffentlichungen. Die Präsentation ist eine Zeitreise durch 100 Jahre Stadtgeschichte und die Veränderungen des Stadtbildes in dieser Zeit.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 19. März 2025, 19 Uhr, im Dieselmuseum der „Auto und Uhrenwelt Schramberg“ eröffnet, das vor 25 Jahren als Außenstelle des Stadtmuseums gegründet wurde. In dem Industriekulturdenkmal befindet sich auch das historische Fotoatelier der ehemaligen Hamburg-Amerikanischen Uhrenfabrik (H.A.U.), in dem sich schon länger eine Sammlung zur Geschichte der Fototechnik der Familie Kasenbacher befindet.

Öffentliche Führungen

Zur Ausstellungseröffnung sind alle interessierten Bürger eingeladen. Die Ausstellung kann gegen Hinterlegung eines Pfandes im Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Einmal im Monat wird das Stadtarchiv Schramberg außerdem zu einer öffentlichen Führung einladen, die in unserer Zeitung bekanntgegeben wird.