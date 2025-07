Eine abendliche Stadttführung durch die Hechinger Gassen gibt es am 8. August.

In alten Zeiten zog jeden Abend der Nachtwächter durch Hechingen. Man konnte schon von weitem rufen hören: „Hört ihr Herrn und lasst euch sagen...“

Am Freitag, 8. August, ist es um die Abendzeit wieder wie früher: Stadtführer Michael Linne als Hechinger Nachtwächter führt durch die Gassen der Oberstadt.

Bei diesem Streifzug kann man Anekdoten aus der alten Zeit lauschen. Außerdem ist zum Glockenschlag eine Strophe aus dem Nachtwächterlied zu hören.

Die Führung beginnt um 21 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum.

Anmeldungen bis 8. August

Stationen sind am Unteren Turm, an der Alten Synagoge, an der Stadtmauer, im Garten hinter der Stadthalle Museum und beim Försterhaus im Fürstengarten. Den Abschluss bildet der „Latschare-Platz“. Wer den noch nicht kennt, darf sich überraschen lassen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Freitag, 8. August, 11.30 Uhr, beim Sachgebiet Tourismus und Kultur unter Telefon 07471/94 02 20 oder per E-Mail an tourist-info@hechingen.de erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene und ist in bar vor Ort zu begleichen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos mit.