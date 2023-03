1 Geschlossen ist die Toilettenanlage im Kleb. Foto: Thomas Fritsch

„Wir haben ein extremes Vandalismus-Problem!“ Die Einordnung von Oberbürgermeister Jürgen Großmann für eine, sagen wir mal, ’ziemlich drängende’ Herausforderung, war auf der jüngsten Sitzung des Kultur-, Umwelt- und Sozialausschusses (KUSA) eindeutig.

Die öffentlichen Toiletten in der Nagolder Innenstadt werden aktuell immer wieder mutwillig zerstört, weshalb sie für den Publikumsverkehr derzeit erst einmal alle komplett geschlossen sind.

Mit großer Sorge

„Wir haben da lange Zeit wirklich Ruhe gehabt“, so das Nagolder Stadtoberhaupt weiter mit einem echten Stoßseufzer. Doch nun sei eine Entwicklung eingetreten, die „wir mit sehr großer Sorge“ verfolgten.

Denn eines machte der OB am Rande der Sitzung auch deutlich: Die Wiederinstandsetzung der öffentlichen ’Örtlichkeiten’ sei mit „extrem hohen Kosten“ für die Stadt Nagold verbunden.

Wobei das eigentliche Problem sei, so CDU-Stadtrat Oliver Mayer in einem ergänzenden Beitrag mit ziemlich sorgenvoller Miene, dass etwa im Stadtpark Kleb im Bereich des dortigen Spielplatzes nun keine Toiletten mehr für die Kinder zur Verfügung stünden. Wo sollten die nun im Zweifel ihre Notdurft verrichten?

Mobile Toiletten-Wagen?

Ob man daher nicht kurzfristig vielleicht mobile Toiletten-Wagen zumindest in diesem Bereich einsetzen könnte? Nagolds OB winkte da ab, die verfügbaren Sanitärräume würde ja wieder instandgesetzt. Und mit dem wärmer werdenden Wetter würden dann auch mehr Menschen etwa im Stadtpark Kleb wieder unterwegs sein und damit „die soziale Kontrolle“ wieder einsetzen und funktionieren.

Wobei der Oberbürgermeister die Öffentlichkeit auch ermutigte, „verdächtige Beobachtungen“ über mögliche Randalierer sofort der Stadt oder gleich der Polizei zu melden. Aber das Problem bleibe „so unnötig wie ein Kropf!“

Nagolds stille Örtchen

Öffentliche Toiletten

betreibt die Stadt Nagold am Busbahnhof, bei der Minigolfanlage im Kleb, im Rathaus/Rathaus-Café, am Spielplatz Kleb beim Wanderheim des SWV, in der Stadthalle und unterhalb des Traube-Centers

Nette Toilette

Zudem besteht in Nagold für alle Besucher der Innenstadt auch die Möglichkeit, eine nette Toilette aufzusuchen. Dabei handelt es sich um Toiletten in Gastronomiebetrieben, die genutzt werden dürfen, ohne, dass etwas verzehrt werden muss. Folgende Gastrobetriebe werden auf der Homepage der Stadt Nagold als nette Toiletten gelistet: Gasthof Eisenbahn, Gaststätte Zwickel, Hotel Schiff, Il Due, Longwy Restaurant, Ostaria Da Gino, Pizzeria Provinciale und Ristorante Pizzeria Ochsen. Zu erkennen sind die netten Toiletten auch an einem roten Aufkleber mit dem Logo der Aktion an der Eingangstüre.