Stadtgärtle Rheinfelden: Kleines Idyll inmitten der Stadt besteht seit zehn Jahren

Mit dem neunten Kürbissuppenfest haben die Beteiligten das Jubiläum des „Stadtgärtles“ an der Karl-Metzger-Grube gefeiert.
„Entlang der Straße zwischen dem Abenteuerspielplatz und dem Friedhof, dann kommst du direkt dahin“ – mit dieser passenden Beschreibung wies ein Besucher des Kürbisfests einen Anrufer den Weg zum doch etwas versteckt gelegenen „Stadtgärtle“ im Herzen der großen Kreisstadt, legt man den Radius mit den Gründerdörfern Warmbach und Nollingen an. Schon einige Meter vor dem Ziel lotsten die Gerüche von frischgebackenen Waffeln und der namensgebenden Kürbissuppe der Nase den Weg. Seit zehn Jahren blühen und wachsen unzählige Pflanzen um die Wette, bieten Platz für allerlei verschiedene Tiere und verbinden damit auch die Menschen unterschiedlichster Kulturen miteinander.