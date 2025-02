Stadtführungen in Hechingen: Saison geht mit den Gotteshäusern los

Zum Auftakt der Stadtführungen 2025 in Hechingen stehen die Alte Synagoge, die Stifts- und die Johanneskirche im Fokus. Los geht es am Samstag, 8. März, um 15 Uhr. Im weiteren Jahresverlauf folgen 25 weitere Einblicke in die Historie der Zollernstadt.

Im März startet wieder die Saison für die öffentlichen Stadtführungen in Hechingen. Die Teilnehmer tauchen laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung in die Geschichte der Zollernstadt ein und entdecken ihre Sehenswürdigkeiten zusammen mit fachkundigen Stadtführern.

Gestartet wird am Samstag, 8. März, ab 15 Uhr mit einer Führung durch die Gotteshäuser der Oberstadt mit Leobert Fässler.

Dabei geht es um die evangelische, die katholische Kirche und die Synagoge: Stadtführer Leobert Fässler befasst sich mit deren Entstehungszeit, der Baugeschichte, der religiösen Symbolik und den besonderer Ausstattungsmerkmalen. Treffpunkt ist die Alte Synagoge in der Goldschmiedstraße 20.

Juwelen in der Religionsgeschichte

Die Gotteshäuser sind Juwelen der Religions- und Kulturgeschichte: Die Alte Synagoge im maurischen Stil, im Innern zerstört in der Reichspogromnacht 1938 und umfassend restauriert 1986; die katholische Stiftskirche St. Jakobus, eine der ersten frühklassizistischen Saalkirchen in Südwestdeutschland, geplant von dem französischen Architekten Pierre Michel d’Ixnard; und die neogotische Johanneskirche, die erste evangelische Kirche in ganz Hohenzollern, erbaut 1869 vom damaligen preußischen König und späteren Kaiser Wilhelm I. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Freitag, 7. März, 11.30 Uhr, beim Sachgebiet Tourismus und Kultur unter Tel. 07471/940-220 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt – wie bei allen Stadtführungen – fünf Euro. Bei dieser zu den Gotteshäusern sind zuzüglich zwei Euro Eintritt für die Synagoge fällig. Die Gebühr ist in bar vor Ort zu begleichen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei.

Es folgen 25 weitere Führungen, darunter Klassiker wie „Eine Reise Ins Hechinger Mittelalter” mit den original kostümierten Mittelalterfreunden, Führungen durch die Ober- und die Unterstadt, die St. Luzen-Kirche und den jüdischen Friedhof. Neu sind Führungen wie „Sex and the city – Liebesgeschichten aus Hechingen”, „Mit der Hechingen Bäuerin Anna durch den Zeitlauf der Geschichte” oder „Mit dem Nachtwächter durch die Gassen Hechingens”. Über alle Führungen 2025 informiert ein Flyer, der in den Verwaltungsgebäuden und Einrichtungen der Stadt ausliegt und als PDF-Datei auf der Internetseite www.hechingen-tourismus.de abgerufen werden kann.