Stadtführung mal anders: Jugendliche dokumentieren Rottenburgs vergessene Orte

Jugendliche forschen, Alteingesessene staunen: Das „jes“-Projekt bringt mit einer Broschüre über vergessene Orte frischen Wind in Rottenburgs Stadtgeschichte.
Fast jeder Rottenburger hat sie wohl schon gesehen – doch kaum jemand wirklich wahrgenommen: kleine, vergessene Orte, die das Stadtbild bereichern und von der reichen Geschichte Rottenburgs erzählen, ohne jedoch groß aufzufallen. Abdul Rashu, 18 Jahre alt, hat gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen diese Plätze in einer Broschüre dokumentiert.