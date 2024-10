Stadtführung klärt auf: Goethes Irrtum über die Hechinger Stiftskirche

1 Die Johannesbrücke sah zu Goethes Zeiten natürlich noch anders aus, aber das Zollhäuschen daneben stand schon und wurde von Goethe erwähnt. Michael Hakenmüller ließ seine Stadtführung deshalb hier enden. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Goethe gilt als Geistesgröße. Aber bei einem Besuch in Hechingen unterlief ihm ein Fehler. Unter anderem diesen thematisierte jüngst Stadtführer Michael Hakenmüller.









Link kopiert



Unter anderem darauf ging Michael Hakenmüller im Rahmen der von ihm und Leo Faessler angebotenen Reihe „Sommer in der Stiftskirche“ bei einer Führung ein. Denn die Stiftskirche wurde von Goethe 1797 gelobt, aber seine Vermutung, sie sei von Geistlichen entworfen worden, war falsch. Das lag vielleicht auch daran, dass der Stiftskirchen-Bauherr Fürst Joseph-Wihelm ihn damals nicht empfangen konnte, da er ausgerechnet da mit gebrochener Nase im Bett lag. Und beim zweiten Besuch in Hechingen am 16. September 1797 hatte es Goethe eilig.