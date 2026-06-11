Stadtführung in Schopfheim: Führung zu Denkmälern

1 Das Denkmal für Großherzog Friedrich. Foto: Ulla Schmid Ulla Schmid führt zu Stätten der Erinnerung an Menschen in Schopfheim.







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„Denkmäler in Schopfheim: Stätten der Erinnerung an Menschen“ lautet das Thema einer Stadtführung in Schopfheim. Verstreut in der Innenstadt Schopfheims trifft man auf größere und kleinere Stätten der Erinnerung. Vom Brunnen über Tafeln bis hin zur Skulptur erinnern solche Denkmäler stets an Menschen. Sie wurden in Schopfheim geboren oder sie hatten hier gelebt und wichtiges für die Gesellschaft bewirkt oder sie hatten die Schopfheimer in politischer Hinsicht beeinflusst. An alle diese Menschen möchte die Stadtführung erinnern, die am Samstag, 13. Juni, von Ulla Schmid durchgeführt wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am, Museum, Wallstraße 10, in Schopfheim. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro.