Stadtführung in Ötlingen: Eine Zeitreise ins frühe 20. Jahrhundert

Auf den Spuren des Malers Hermann Daur im Weiler Ortsteil Ötlingen.
Der Spätsommertag hätte schöner nicht sein können: Sonnenschein, blauer Himmel, klare Luft und weite Sicht hinaus ins Dreiländereck. Mit Stadtführerin Monika Merstetter machten sich über 30 Interessierte auf, in Ötlingen, wo der Maler Hermann Daur (1870 bis 1925) zwischen 1906 und 1925 einen Großteil seines Werkes geschaffen hat, den Spuren des stillen Genies zu folgen. Die Führung war eine Veranstaltung im Rahmen des Gedenkens an den 100. Todestag des Malers – er war am 21. Februar 1925 an seinem 55. Geburtstag verstorben. Auch das Keramikmuseum Kandern, das Markgräfler Museum Müllheim und das Dreiländermuseum Lörrach haben sich mit eigenen Angeboten am Gedenken beteiligt.