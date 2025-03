Stadtführer Michael Hakenmüller gab bei seiner jüngsten Stadtführung Einblicke in die Historie der Oberstadt. So ging es unter anderem um den Bunkerraum unter den steilen Treppen „Am Rain“, wo sich Atomphysiker Werner Heisenberger versteckte.

Gründliche Feldforschung betrieben jüngst unter Leitung von Michael Hakenmüller die Teilnehmer der Stadtführung durch das von ihm so bezeichnete „Quartier HCH“ rund um Markt-, Schloß- und Kanzleistraße sowie Am Rain.

Anlass für ihn, dort hinter die Kulissen zu schauen, war die Wandelfähigkeit der dortigen Eigentümer, was sich an so einigen Neu- und Umbaumaßnahmen jüngster Zeit in diesem baulich vor circa 250 Jahren entstandenen Viertel zeigt. Auf einem Merian-Stich von 1642 sind dort nur kleine Reihenhäuser zu sehen.

Los ging es in der Marktstraße, vorbei an der legendären Gaststätte „Fecker“ und der Frage, ob sich für diese jemals wieder ein Wirt findet. Weiter wurde die Schloßstraße erkundet. Im Gebäude mit der Nummer 16, das Geburtshaus von Albert Einsteins zweiter Ehefrau Elsa, versteckte sich ganz oben über dem vierten Stock in der doppelgeschossigen Bühne 1944/45 der jüdische Amtsrichter Ernst Rosenthal bis zum Kriegsende vor den Nazis und hat wohl wie Elsa dort noch einige Dinge hinterlassen, welche für die Forschung noch ganz hilfreich wären.

Emotionaler Besuch im „Hotel am Schlossplatz“

Durchaus Emotionen für einige in Hechingen alteingesessene Teilnehmer erweckte der Besuch des mit sechs technisch herausragend eingerichteten Gästezimmern und einem Frühstücksraum im Erdgeschoss völlig neugestalteten „Hotel am Schlossplatz“. Früher hieß es „Gasthof Mohren“, es gab schwäbische Gemütlichkeit und Speisekarte, und nicht nur zur Fasnetszeit fanden hier nicht nur während der Fasnet unzählige Veranstaltungen statt. Allein schon beim Besuch der „Kellerbar“ im Gewölbekeller des Gebäudes ist der Witz der leidenschaftlich für ihren Beruf tätigen Gastronomie-Familie Schluck noch spürbar.

Zu dieser Stadtführung öffnete sich auch der Gewölbekeller des ehemaligen Elektro-Fachgeschäfts Schäfer in der Kanzleistraße gegenüber der eigentlichen „Kanzlei“, wo der Hofsattler und Altbürgermeister Adolf Häussler mit seinem Sohn Willy, welcher die „pausa“ in Mössingen zu internationalem Ruf brachte, Zuhause war. Doch beherbergten sie auch den Nobelpreisträger und Atomphysiker Werner Heisenberger während seines Exils in der schwäbischen Provinz bis zu seiner Verhaftung durch amerikanische Militärs im April 1945.

Wenn die Jagdbomber der Alliierten von der Schwäbischen Alb her um die Burg Hohenzollern in Richtung Hechingen bogen, begab sich der philosophisch wie musikalisch gebildete Entdecker der Quantenmechanik rasch zur Sicherheit in den zu einem Bunker ausgebauten Raum entlang der steilen Stiege am Rain.

Dort befindet sich heute wieder das verlassene Fahrrad eines Bewohners. Und es weckt Erinnerungen an damals, als mit einem solchen Heisenberg sich letztlich auf die Flucht zu seiner Familie in Urfeld am Walchensee in Oberbayern gemacht hatte.

Diese steilen Treppen mit dem Titel „Am Rain“ wurden erst recht durch den Neubau des jetzigen Rathaus-Gebäudes im Jahr 1957 durch den berühmten Architekten Paul Schmitthenner zu einer unüberwindlich scheinenden Mühsal. Denn sie wurden wohl zur statischen Sicherung des von dem geologisch so bezeichneten „Lias Epsilon“ weiter geschobenen Hanges aus Kalk-Schiefer noch erweitert.

Handeltreiben trotz steiler Treppe

Diese 52 bis zu 30 Grad steilen Stufen hielten in den vergangenen Jahrzehnten Händler wie Bar-Keeper am Rain bis hoch zum Marktplatz nicht davon ab, hier Geschäfte zu betreiben. Wie zum Beispiel im Haus Am Rain 6, wo der 1962 in Hechingen geborene und aufgewachsene Philipp Welte, heutige Vize-Chef des Verlagshauses Burda und zugleich Vorsitzender der Vereinigung deutscher Zeitungsverleger, als angehender Journalist eine Zeit lang sein „Café Tagblatt“ unterhielt.

Mit der Hoffnung auf eine Neubelebung des „Quartiers HCH“ wurden die Teilnehmer mit dem Geschenk eines kleinen Gebäcks in Form des Unteren Turms verabschiedet.