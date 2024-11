Auf den Spuren jüdischen Lebens in Hechingen

1 Madame Kaulla auf dem Hechinger Stadtbrunnen – eine Station bei der Stadtführung der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft. Foto: Reis

Die Hohenzollerische Jakobusgesellschaft veranstaltet am Samstag, 23. November, eine Stadtführung in Gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaft. Dabei sind jüdische Bürger aus der Zollerstadt Thema.









Link kopiert



Die Tradition der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft (HJG), im stillen Monat November der Opfer von Gewaltherrschaft und Terror zu gedenken, wird in diesem Jahr am Samstag, 23. November, mit einer Stadtführung fortgesetzt. Diese folgt den Spuren jüdischen Lebens in der Zollernstadt.