Stadtführerin berichtet: Diese Gespenstergeschichten erzählt man sich in Hausach bis heute

Rund um Hausach ranken sich zahlreiche Geister- und Gespenstersagen, die über Generationen hinweg weitererzählt wurden. Billy Sum-Hermann erzählz von ihren Ursprüngen.

Nachts, wenn ein verirrter Zecher seinen Nachhauseweg sucht, lauert er ihm bei der Einbacher Säge auf, und so mancher, der ihn sah, wurde verrückt. Der Sägepudel, ein schwarzer, riesiger und zotteliger Hund, hat schon so manchen Hausacher auf dem Gewissen. Wer im Dunkeln seine feurigen Augen sah und von dem wild gewordenen Tier durch Hecken, den Wald oder gar in Güllegruben gejagt wurde, konnte froh sein, wenn er nur den Verstand und nicht auch sein Leben verlor.

Die Geschichte vom Sägepudel ist eine der Geister- und Gespenstersagen, die sich die Hausacher wahrscheinlich über Jahrhunderte erzählten und so von Generation zu Generation weitergaben. Sie wurde ausschließlich mündlich überliefert, und so weiß heute niemand mehr, wie alt sie ist oder inwiefern sie im Verlauf der Zeit ausgeschmückt wurde.

„Jeder Ort in der Region hat mehrere solcher Geschichten und die Motive sind nicht selten ähnlich“, weiß Billy Sum-Hermann, die im Kinzigtal unter anderem als Henkersfrau Antonia oder Hebamme Sophie historische Führungen gibt. Dafür hat sie sich einen enormen Wissensschatz über Besonderheiten, Geschichte, Persönlichkeiten und Traditionen angeeignet. In all diesen Bereichen spielen auch Glaube und Aberglaube eine Rolle, und da ist es nicht verwunderlich, dass Sum-Hermann auch eine Menge über Geister- und Gespenstergeschichten des Kinzigtals kennt.

Einige wurden ihr aber auch schon als Kind erzählt – zum Beispiel die vom Bachdatscher. Das sei, wie die Mutter der kleinen Billy erzählte, eine riesige Forelle, die im Bach lauerte. Wenn die Kinder nicht aufpassten, könne sie sie mit ihrer großen Flosse im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser klatschen, wo sie dann ertrinken würden.

„Ich vermute, die Geschichte hatte wie viele andere einen psychologischen und einen Sicherheitsaspekt“, meint Sum-Hermann heute. „Wir Kinder sollten uns einfach nicht zu nah am Wasser aufhalten und uns nicht in Gefahr bringen.“ Sowohl die Schicksale der Geister als auch deren Lieblingsopfer seien wohl als Warnung oder Abschreckung zu verstehen. „Morde nicht, betrüge nicht, stiehl nicht, sauf nicht zu viel“, könnte man die meisten von ihnen zusammenfassen, so Sum-Hermann.

Gekreuzte Finger als Gespenster-Abwehr

Das treffe auch auf die bekanntesten Geister Hausachs zu. Der Lohmatten-Geist zum Beispiel sei zu Lebzeiten ein Bauer gewesen, der zu seinen Gunsten immer wieder Grenzsteine versetzte. Nach seinem Tod wurde er dazu verdammt, einen Grenzstein herumzuschleppen und Wanderer heimzusuchen. Diese erschreckte er, indem er hinter einem Busch hervorsprang und sie fragte: „Wo soll ich ihn hintun?“

Aber auch, wie man ihn abwehren kann, war Teil der Überlieferung: Demnach seien die Finger zu kreuzen und ihm einfach zu antworten: „Da, wo du ihn hergeholt hast.“

Genau wie der Sägepudel habe es auch das Bergmoole besonders auf Leute abgesehen, die nach einer langen, durchzechten Nacht den Weg nach Hause nicht mehr fanden. „Das Bergmoole ist ein Kobold aus dem Hauserbach. Es hat Angst, dass jemand aus seinen Silbergruben stehlen könnte, und spannt deswegen eine Weide über den Weg, die den Betrunkenen ins Gesicht klatscht“, erzählt Sum-Hermann. Außerdem blase es mit seinem Rieskropf den Heimkehrern die Laterne aus.

Eines der bekanntesten Gespenster ist der Burggeist. Der hat den Legenden nach auf der Burg Husen einen Schatz vergraben, den man nur nackt, schweigend und um Mitternacht heben kann.

Zwar kennen heute nicht mehr alle Hausacher diese Gruselgeschichten, aber ganz verschwunden sind sie nicht. Immer wieder tauchen sie auf, sei es in Theaterspielen, Gedichten oder Kunstwerken – und manchmal laufen die Menschen an ihnen vorbei, ohne sie zu bemerken. Als der Brunnen neben der Stadtkirche vor der Bäckerei Armbruster installiert wurde, sah so mancher Hausacher in den dort gezeigten Figuren vier bekannte Hausacher Geister: den Sägepudel, das Bergmoole, den Burggeist und den Lohmatten-Geist.

Schutzpatron der Kirche ist Teil der Geschichte

Und schnell entspann sich innerhalb des Ortes auch eine Geschichte um den Brunnen. So begannen sich die Hausacher zu erzählen, dass der Burggeist seine „Gespenster-Kollegen“ zu einem Hexenmahl lud, in dessen Verlauf sie beschlossen, in die Stadtkirche einzudringen. Der Mesner hatte eine Seitentür offengelassen und so gelangten die Geister hinein und feierten eine Satansmesse.

Gerade als der Burggeist den Kerzenständer gegen den Altar schlagen wollte, griff der Schutzpatron der Kirche, der heilige Mauritius, ein. Er verwandelte alle vier Geister in Bronzefiguren und seitdem müssen sie zur Strafe vor der Kirche als Brunnenfiguren Wasser spenden -bis heute.

„Diese Geschichte ist ein tolles Beispiel für die reiche Fantasie der Hausacher“, befindet Sum-Hermann. Und sie zeige, dass solche Geschichten kein starres Konstrukt seien, sondern über die Jahrhunderte ausgeschmückt und verändert wurden.

Kinzigtäler Sagen in der Literatur

Zwar wurden die Geister-und Gespenstergeschichten über die Jahrhundert mündlich überliefert, aber Willi Keller hat auch viele in seinem Buch „Sagen des Kinzigtals“ zusammengefasst. Dort sind unter anderem die Geschichte des Wolfacher Flößermaidles und der Teufelssteine in St. Roman und Hausach zu lesen. Auf den Ortenauer Sagenrundwegen sind viele dieser Geschichten ebenfalls Thema. Auch Kurt Klein erwähnt in seinen Büchern über Hausach die Sagenfiguren im Brunnen.