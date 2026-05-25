Stadtführerin berichtet: Diese Gespenstergeschichten erzählt man sich in Hausach bis heute

Rund um Hausach ranken sich zahlreiche Geister- und Gespenstersagen, die über Generationen hinweg weitererzählt wurden. Billy Sum-Hermann erzählz von ihren Ursprüngen.
Nachts, wenn ein verirrter Zecher seinen Nachhauseweg sucht, lauert er ihm bei der Einbacher Säge auf, und so mancher, der ihn sah, wurde verrückt. Der Sägepudel, ein schwarzer, riesiger und zotteliger Hund, hat schon so manchen Hausacher auf dem Gewissen. Wer im Dunkeln seine feurigen Augen sah und von dem wild gewordenen Tier durch Hecken, den Wald oder gar in Güllegruben gejagt wurde, konnte froh sein, wenn er nur den Verstand und nicht auch sein Leben verlor.